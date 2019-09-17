У Зеленского хотят ввести национальную пресс-карту

Офис Президента выступает за введение национальной пресс-карты и стандартизацию журналистской деятельности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Во вторник в Офисе Президента состоялось учредительное собрание по избранию членов Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Президенте.

Представитель Офиса Президента в совете Максим Кречетов отметил, что совет должен заниматься вопросом саморегуляции журналистов и выработать принципы работы журналиста.

"Это вопрос национальной пресс-карты, о которой говорят уже не первый год. Потому что сегодня каждый может напечатать себе удостоверение работника СМИ. Должны быть прописаны единые стандарты журналистики. Должна быть формализация редакционной политики каждой редакции, чтобы факт нарушения этих стандартов со стороны владельца, власти, самого журналиста можно было зафиксировать", - сказал он.

Участники собрания выбрали временный состав совета, который должен разработать положение о его деятельности, после утверждения положения будет избран постоянный состав совета.

Также в состав совета должны входить представители Независимого медиа-профсоюза Украины (НМПУ) и Национального союза журналистов Украины (НСЖУ).

Секретарем совета участники избрали Вадима Городского, первое заседание совета состоится через две недели.

"Любой из желающих сможет приходить на заседания или письменно предоставлять предложения в положение о Совете по вопросам свободы слова и защиты журналистов", - сказал Кречетов.

Он заявил, что совет должен сформулировать современное содержание понятия "свобода слова", когда при помощи Интернета каждый может быть корреспондентом или блогером.

Как сообщали Українськi Новини, комитет по защите журналистов призвал Зеленского сделать свободу слова приоритетом в Украине.

Тем временем в Украине ухудшился уровень свобод по информации Freedom House.