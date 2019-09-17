Мы не переводческое агентство: под Львовом сделали ошибки в туристических указателях

Департамент культуры, национальностей и религий Львовской ОГА согласовал установления более 50 туристических указателей в области с безграмотным переводом на английский, на изготовление которых потратили почти 600 тысяч гривен, сообщают "Zaxid".

Перед установкой чиновники ЛОГА видели эскизы указателей с безграмотным переводом, но не обратили на это внимания.

"У нас департамент культуры, а не международных отношений, где все обязаны знать английский язык", - заявила руководитель департамента культуры ЛОГА.

Оказалось, что в рамках этой программы департамент культуры провел в июле этого года тендер на изготовление более 50 различных указателей во всей области - и практически все они изготовлены с ошибками. Победитель тендера ООО "Дорожные знаки" уже получил на это почти 581 тысям гривен из областного бюджета.

Так, в переводе на английский язык "бои" стали "мальчиком (boy)", "семейное село" в "село мужа", а Ивана решили превратить в женщину и в владельца кондиционера.

План указателей. Скриншот: Документ ООО "Дорожные знаки

План указателей. Скриншот: Документ ООО "Дорожные знаки

План указателей. Скриншот: Документ ООО "Дорожные знаки

Директор департамента ЛОГА Мирослава Туркало, заявила, что за перевод отвечал подрядчик ООО «Дорожные знаки» - значит именно эта фирма за свой счет должен устранить ошибки, однако как минимум семь работников департамента культуры ЛОГА видели этот перевод еще до того, как указатели начали изготавливать, поскольку именно они утверждали условия тендера.

В тендерный комитет входили и другие сотрудники департамента культуры ЛОГА: Ирина Козачок, Лариса Кошев, Василий Гладкий, Илья Стефанко, Лилия Собечко и Ирина Павлюк. Все эти люди обязательно должны были изучить предложения участников тендера, среди которых были эскизы указателей с переводом на английский.

"Наше тендерное задание было поставлено так, чтобы эти знаки были двуязычные: на украинском и английском языке. Очевидно, члены комитета пересмотрели украиноязычный текст предложения, увидели, что все задачи были выполнены. И подозреваю, что все-таки сработал человеческий фактор, и они не обратили внимания на перевод, не ставили себе целью проверить его", - заявила Мирослава Туркало.

На вопрос, почему подрядчику не предоставили уже готовый вариант надписей обоими языками, Мирослава Туркало ответила, что перевод не входит в обязанности работников департамента культуры, впрочем, как и знание английского языка.

"У нас не переводческое агентство. Мы в тендере поставили то, что мы хотим получить. У нас департамент культуры, а не международных отношений, где все обязаны знать английский язык", - считает директор ЛОГА.

В тендерной документации департамента культуры ЛОГА для участников тендера действительно указывались только украиноязычные версии надписей. Заместитель директора ООО "Дорожные знаки" Игорь Прокоса подтвердил, что переводом занимались работники фирмы.

"Переводом занимались через Google, через все, что можно, и так получилось. Сейчас специалисты занимаются более корректным переводом, и в кратчайшие сроки эти ошибки устраним. Поймите, текст сложный, уникальный, и немножко не так-то получилось. Теперь департамент культуры нам поможет [с переводом], согласует с историками и предоставит нам перевод, чтобы мы все устранили", - рассказал Игорь Прокоса.

В течение ближайшей недели ООО "Дорожные знаки" обещает за свой счет изготовить новые, корректные указатели. А в будущем, как пообещала Мирослава Туркало, работники ее департамента будут внимательнее относиться к своей работе.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский спрашивал у жителей Львовской области в Facebook, кого выбрать главой ОГА. Ранее в Львовской области прошли в Раду кандидаты от четырех партий и четыре самовыдвиженца. Тем временем два города Львовской области могут остаться без теплоснабжения из-за долгов.