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17 вересня 2019, вівторок, 08:16 28
Економіка 2019-09-17T10:32:00+03:00
Українські Новини
Дизпаливо в Україні подорожчає мінімум на 1,5 грн/л через вибухи в Саудівській Аравії, - експерт

Дизпаливо в Україні подорожчає мінімум на 1,5 грн/л через вибухи в Саудівській Аравії, - експерт

Бензин. Фото: pixabay.com
Бензин. Фото: pixabay.com

Консалтингова група "А-95" заявляє, що дизельне паливо в Україні подорожчає мінімум на 1,5 гривні/літр через вибухи на нафтопереробному заводі в Саудівській Аравії.

Про це написав директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Щодо ситуації з Саудівською Аравією. За останніми даними, нафта коштує 66 доларів/барель (+6 дол. до п'ятниці або на 10% більше), на піку було 72 доларів/барель. Думаю, це ще не остаточна ціна. Поки невідома ситуація щодо зростання цін на нафтопродукти, але навіть якщо такий стрибок зафіксується, для нас це буде означати зростання на 1,5-1,7 гривень/літр дизпалива", - написав він.

Також Куюн додав, що якщо до жовтня питання постачання не вирішиться, то можна буде очікувати додаткового зростання цін на дизельне паливо.

Він зазначив, що для вирішення проблеми необхідно вирішити питання проблем із поставками з боку акціонерного товариства "Укрзалізниця"; вирішити проблеми на енергомитниці й перенести терміни впровадження другого етапу реформи щодо посилення контролю за обігом нафтопродуктів мінімум до кінця року.

"C 1 жовтня набуває чинності новий етап реформи щодо посилення контролю за обігом нафтопродуктів. Обов'язкової комплектації рівнемірами і лічильниками потребують нафтобази з ємністю понад 1 тис. куб. м, тобто переважна більшість українських терміналів. Попереднє вивчення ситуації показує, що низка великих нафтобаз буде змушена зупинитися, щоб уникнути штрафів - не встигають встановити обладнання. Це означає, що навіть коли залізниця через 2-3 тижні довезе паливо до регіону, то злити його для подальшого наливання в бензовози і відправки на АЗС буде нікуди", - наголосив Куюн.

Як повідомляли Українські Новини, нафта зросла в ціні на 10% після атаки безпілотників на нафтові об'єкти Saudi Aramco.

Раніше, у травні 2019 року, нафтові ф'ючерси подешевшали на тлі рекордного видобутку в США, що призвело до зростання комерційних запасів сировини.

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