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16 сентября 2019, понедельник, 18:30 39
СМИ 2019-09-16T19:15:01+03:00
Українські Новини
Совет Зеленского по свободе слова первое заседание начал с обсуждения "инквизиции" - пресс- карты для журналис

Совет Зеленского по свободе слова первое заседание начал с обсуждения "инквизиции" - пресс- карты для журналистов

В Офисе Президенте провели собрание по вопросу выбору членов совета по свободе слова при президенте, на котором обсуждали введение национальной пресс-карты, которая может ограничить права журналистов.

Об этом написал главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина на своей странице в социальной сети Facebook.

"Из того, что сильно впечатлило при обсуждении задач совета - проработка идеи о введении национальной пресс-карты. Этот документ, как я понял обсуждавших, призван давать статус журналиста, а за проступки такого статуса можно лишить. Легко предположить, что по принципу наличия национальной пресс-карты будет даваться аккредитация в парламент, на события с участием президента и т.д", - написал он.

Также Щербина отметил, что такая инициатива может привести к регулированию профессии журналиста.

"Выступил там и сообщаю тут. Я категорически против такой инициативы, которая неизбежно приведет к появлению "святой инквизиции". Либо в государственном обличии, либо в виде какой-нибудь профильной "комсомольской" организации, либо их микса. К которым потом нужно будет ходить на поклон за званием дома высокой культуры быта. Фактически, это механизм регулирования профессии, который кто-то неизбежно оседлает", - выразил он свое мнение.

Как сообщали Українські Новини, в новом рейтинге свободы слова от "Репортеров без границ" Украина заняла 102 место из 180 стран и опустилась на одну строчку по сравнению с прошлым годом.

Тем временем в СМИ сообщили, что законы для прессы будут писать люди Коломойского.

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