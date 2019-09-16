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16 сентября 2019, понедельник, 18:03 26
Судебная власть 2019-09-16T19:15:02+03:00
Українські Новини
Правоохранители могли нарушить тайну телефонных разговоров: ГБР начало расследование

Правоохранители могли нарушить тайну телефонных разговоров: ГБР начало расследование

Государственное бюро расследований начало расследовать возможное нарушение тайны телефонных разговоров правоохранителями.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения сотрудниками правоохранительных органов тайны телефонных разговоров и последующей передачи полученной информации посторонним лицам", - сказано в нем.

По предварительной информации, работники правоохранительных органов, используя служебное положение, получали от операторов мобильной связи сведения, составляющие тайну.

Полученные данные правоохранители через посредников продавали заказчикам.

Следователи ГБР провели санкционированные обыски, по результатам которых были получены доказательства противоправной деятельности группы лиц - правоохранителей и гражданских лиц.

На данный момент проводятся следственные действия с целью получения доказательств для надлежащего обоснования подозрения работникам правоохранительных органов и другим соучастникам совершения преступления.

Предварительная квалификация события - ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 359 (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации, по предварительному сговору группы лиц) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине поймали хакеров, 5 лет воровавших и продававших персональные данные в DarkNet.

Кроме того, в Кировоградской области главного фискала подозревают в продаже секретной информации об участниках АТО.

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