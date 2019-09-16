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16 сентября 2019, понедельник, 17:06 167
Кабмин 2019-09-16T17:45:03+03:00
Українські Новини
Больше 5% ВВП: Кабмин предложил увеличить расходы на оборону и нацбезопасность

Больше 5% ВВП: Кабмин предложил увеличить расходы на оборону и нацбезопасность

Военные. Фото: mil.gov
Военные. Фото: mil.gov

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде выделить 245,8 млрд гривен или 5,4% ВВП на национальную безопасность и оборону в 2020 году.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту о государственном бюджете на 2020 год (№2000), зарегистрированном в Раде 15 сентября, передают Українські Новини.

В том числе, 207,8 млрд гривен - расходы по бюджетным программам Министерства обороны и других субъектов сектора безопасности и обороны (из них по общему фонду - 194,8 млрд гривен, что на уровне 2019 года с учетом решений Кабмина о передаче бюджетных назначений); 10 млрд гривен - государственные гарантии; 28 млрд гривен - дополнительные расходы из общего фонда по бюджетной программе Совета национальной безопасности и обороны "Нераспределенные расходы на национальную безопасность и оборону", которые будут распределены отдельно по решению СНБО.

Расходы по общему фонду планируется направить, в частности: на денежное обеспечение и зарплату (с начислениями) - 127 млрд гривен; медикаменты и перевязочные материалы - 587,6 млн гривен; питание - 4,6 млрд гривен; оплату коммунальных услуг и энергоносителей - 4,4 млрд гривен; создание, закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной (специальной) техники - 29,8 млрд гривен; выплату одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности и другие соцвыплаты - 4,3 млрд гривен; строительство (приобретение) жилья - 1,8 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, госбюджет-2019 предусматривает расходы на обороноспособность на уровне 210 млрд гривен. Также в СНБО обсудили финансирование безопасности и обороны на следующий год.

В 2018 году закон о нацбезопасности вступил в силу.

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