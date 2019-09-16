Зеленскому нужна охрана из-за смены ситуации в стране, - Богдан

Глава Офиса Президента Андрей Богдан рассказал, насколько важны меры безопасности для Президента, и почему Зеленский не ездит на велосипеде.

Об этом он заявил в интервью интернет-изданию "ВВС-Украина".

Советник Зеленского отметил, что не владеет полностью всей информацией касаемо личной охраны Президента. На вопрос корреспондентов о возможно-планируемых покушениях на Зеленского, Богдан ответил:

"Я не могу вам этого сказать. Вопросы безопасности функции заперты непосредственно на Президента и руководители соответствующих ведомств ему напрямую докладывают. У меня нет какой-то информации о покушениях, которые готовились", - заявил помощник Президента.

Глава Офиса Президента рассказал о рисках и привилегиях охраны для главы государства. Богдан отметил, что для мер предосторожности охрана Зеленскому крайне необходима.

"Президенту нужна охрана", - заявил Богдан, - "Мы все сильно рискуем, демонстрируя открытость...",- добавил он.

Богдан показал две стороны, сделав акцент на, так называемых, "разных, но в то же время общих крыльях украинского политикума", которые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране и очень мечтают об ухудшении положения действующей власти.

В качестве примера Богдан рассказал о проходе, который открыли на Банковой.

"Конечно, это хороший жест для общества, но у меня здесь с утра до вечера манифестации - соревнования в том, кто кого перекричит", - сказал он.

"Мы всей командой иногда выходим просто пообедать в рестораны, которые находятся рядом, и это тоже с одной стороны демонстрация открытости и близости к народу, с другой - это риски безопасности. Ведь все больше и больше людей понимают, что ситуация в Украине меняется, правила игры меняются, и не все готовы на такие правила согласиться",- отметил помощник Зеленского.

Как заявляли Українські Новини, в этом же интервью Андрей Богдан рассказал, как делится идеями и дает советы Владимиру Зеленскому во время публичных мероприятий.