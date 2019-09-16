Вопреки люстрации: суд восстановил 2 высокопоставленных прокуроров и обязал выплатить им 1,8 млн гривен

Суд восстановил в должности заместителя прокурора Харьковской области Дмитрия Кавуна и замначальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Олега Кипера, уволенных в порядке выполнения закона "Об очищении власти" (люстрации), и обязал выплатить им 1,8 млн гривен.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nКавун был уволен с должности 24 октября 2014 года, а Кипер - 23 октября.\r\nРассмотрение дела о восстановлении Кавуна было остановлено 22 февраля 2015 и восстановлено 5 сентября текущего года, а Кипера - остановлено в декабре 2014 года и восстановлено 29 августа текущего года.\r\nОба иска суд удовлетворил 11 сентября текущего года.\r\nСуд решил, что люстрация была безосновательно применена к прокурорам Кавуну и Киперу, так как не доказана их причастность к узурпации власти Президентом Виктором Януковичем.\r\nВ итоге, суд постановил немедленно восстановить Кипера на должности старшего прокурора Главного управления надзора в уголовном производстве Генеральной прокуратуры и выплатить ему 805 тыс. гривен зарплаты за вынужденный прогул.\r\nКавуну суд постановил выплатить 951 тыс. гривен.\r\nОн восстановлен на должности зампрокурора Харьковской области.\r\nКроме того, суд обязал исключить восстановленных прокуроров из реестра люстрированных лиц Министерства юстиции.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 14 августа Окружной административный суд Киева восстановил в должности первого заместителя генерального прокурора Николая Голомшу, уволенного в порядке выполнения закона "Об очищении власти" (люстрации).