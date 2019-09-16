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16 сентября 2019, понедельник, 13:18 261
Силовые структуры 2019-09-16T13:22:44+03:00
Українські Новини
Вопреки люстрации: суд восстановил 2 высокопоставленных прокуроров и обязал выплатить им 1,8 млн гривен

Вопреки люстрации: суд восстановил 2 высокопоставленных прокуроров и обязал выплатить им 1,8 млн гривен

прокуроры Дмитрий Кавун и Олег Кипер
прокуроры Дмитрий Кавун и Олег Кипер

Суд восстановил в должности заместителя прокурора Харьковской области Дмитрия Кавуна и замначальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Олега Кипера, уволенных в порядке выполнения закона "Об очищении власти" (люстрации), и обязал выплатить им 1,8 млн гривен.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Кавун был уволен с должности 24 октября 2014 года, а Кипер - 23 октября.

Рассмотрение дела о восстановлении Кавуна было остановлено 22 февраля 2015 и восстановлено 5 сентября текущего года, а Кипера - остановлено в декабре 2014 года и восстановлено 29 августа текущего года.

Оба иска суд удовлетворил 11 сентября текущего года.

Суд решил, что люстрация была безосновательно применена к прокурорам Кавуну и Киперу, так как не доказана их причастность к узурпации власти Президентом Виктором Януковичем.

В итоге, суд постановил немедленно восстановить Кипера на должности старшего прокурора Главного управления надзора в уголовном производстве Генеральной прокуратуры и выплатить ему 805 тыс. гривен зарплаты за вынужденный прогул.

Кавуну суд постановил выплатить 951 тыс. гривен.

Он восстановлен на должности зампрокурора Харьковской области.

Кроме того, суд обязал исключить восстановленных прокуроров из реестра люстрированных лиц Министерства юстиции.

Как сообщали Українськi Новини, 14 августа Окружной административный суд Киева восстановил в должности первого заместителя генерального прокурора Николая Голомшу, уволенного в порядке выполнения закона "Об очищении власти" (люстрации).

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