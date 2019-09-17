Сало стало дороже: в регионах цены от 52 до 110 гривен

В августе средние потребительские цены на сало свиное повысились на 0,7%, или на 0,48 гривны/кг до 72,77 гривны/кг по сравнению с июлем.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

При этом самый низкий уровень цен на сало зафиксирован в Тернопольской области - 51,99 гривны/кг, самый высокий - в Киеве - 109,74 гривны/кг.

Цены на свинину выросли на 2,3%, или на 2,68 гривны/кг до 121,63 гривны/кг.

Цены на курятину в тушках повысились на 3,3%, или на 2 гривны/кг до 62,22 гривны/кг.

На говядину цены незначительно повысились - с 129,37 гривны/кг до 130,24 гривны/кг.

Как сообщали Українські Новини, ассоциация "Свиноводы Украины" сообщает, что с 31 июля по 28 августа средняя цена на свинину 1-й категории в живом весе незначительно снизилась с 49,5 гривны/кг до 49,4 гривны/кг.



Также стало известно, что в 2018 году по сравнению с 2017 годом импорт свинины увеличился в 5,2 раза до 51,916 млн долларов, в то время как экспорт уменьшился на 64,1% до 3,775 млн долларов.



Тем временем, за год борщ со свининой подорожал на 16% или на 14,9 грн.





