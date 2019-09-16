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  • Проект речного пути Балтика - Черное море будет стоить в 2,5 раза дороже расширения Панамского канала, - эксперт
16 сентября 2019, понедельник, 11:05 109
Политика 2019-09-16T11:07:22+03:00
Українські Новини
Проект речного пути Балтика - Черное море будет стоить в 2,5 раза дороже расширения Панамского канала, - экспе

Проект речного пути Балтика - Черное море будет стоить в 2,5 раза дороже расширения Панамского канала, - эксперт

Александр Кава Фото: facebook.com/alexander.kava
Александр Кава Фото: facebook.com/alexander.kava

Проект речного пути Балтика - Черное море будет стоить в 2,5 раза дороже расширения панамского канала. Об этом сообщил Александр Кава в Facebook.

"Проект речного пути Балтика - Черное море по общему инвестиций может затмить проект расширения Панамского канала.

Инвестиции в расширение Панамского канала составили немногим более 5 миллиардов долларов (открыт после реконструкции для движения судов в июне 2016 года).

А украинские чиновники без лишних мыслей заявляют о возможных инвестициях в проект речного пути между Балтийским и Чёрным морями в размере - 12,7 миллиардов евро".


Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Гончарук хочет соединить Черное море с Балтийским.
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