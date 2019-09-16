Проект речного пути Балтика - Черное море будет стоить в 2,5 раза дороже расширения Панамского канала, - эксперт

Проект речного пути Балтика - Черное море будет стоить в 2,5 раза дороже расширения Панамского канала, - экспе

Проект речного пути Балтика - Черное море будет стоить в 2,5 раза дороже расширения панамского канала. Об этом сообщил Александр Кава в Facebook.

"Проект речного пути Балтика - Черное море по общему инвестиций может затмить проект расширения Панамского канала.

Инвестиции в расширение Панамского канала составили немногим более 5 миллиардов долларов (открыт после реконструкции для движения судов в июне 2016 года).

А украинские чиновники без лишних мыслей заявляют о возможных инвестициях в проект речного пути между Балтийским и Чёрным морями в размере - 12,7 миллиардов евро".







Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Гончарук хочет соединить Черное море с Балтийским.



