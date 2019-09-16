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16 сентября 2019, понедельник, 08:35 87
Мир 2019-09-16T08:38:41+03:00
Українські Новини
Беспилотник США провел семичасовую разведку у западных границ России

Беспилотник США провел семичасовую разведку у западных границ России

Вчера, 15 сентября, стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил более чем семичасовой полет у западных рубежей России. Об этом сообщает "Интерфакс".

По мониторинговым данным западных авиационных ресурсов, дальний американский беспилотник с бортовым номером 11-2048 вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и совершил серию пролетов вдоль границы Калининградской области в небе над Литвой. Затем перелетел в воздушное пространство Эстонии, и в течение часа он курсировал вдоль западных границ Псковской и Ленинградской областей от эстонской границы с Латвией до Финского залива.

Сообщается, что на обратном пути из Эстонии тяжелый беспилотник ВВС США, который способный вести разведку на сотни километров вглубь территории вероятного противника, еще в течение нескольких часов барражировал вдоль границ Калининградской области, выполняя задание в воздушном пространстве Литвы. Он также совершил несколько подлетов к северо-западным районам Белоруссии.

Беспилотник осуществлял полет на высоте около 16 тыс. метров. А маршрут его полета к российским границам в регионе Балтики проходил над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной и странами Балтии.

Наблюдатели отмечают, что в последнее время вновь резко возросла активность западной разведывательной авиации вблизи российских границ. В сентябре разведчики стран-членов НАТО практически ежедневно осуществляют полеты вдоль западных рубежей России. При этом в отличие от предшествующих они выполняются с задействованием сразу нескольких летательных аппаратов, в том числе ВВС США, Великобритании, и, с недавнего времени, французских разведывательных самолетов.

15 сентября также был зафиксирован очередной полет патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.


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