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15 сентября 2019, воскресенье, 15:48 40
Кабмин 2019-09-15T16:17:30+03:00
Українські Новини
Проект госбюджета-2020 рассчитан по курсу гривны 28,2 UAH/USD

Проект госбюджета-2020 рассчитан по курсу гривны 28,2 UAH/USD

Гривны. Деньги. Фото: pixabay
Гривны. Деньги. Фото: pixabay

Проект госбюджета-2020 рассчитан по курсу гривны 28,2 UAH/USD. Об этом в ходе брифинга сообщила министр финансов Оксана Маркарова, передают Українські Новини.

Она напомнила, что госбюджет рассчитан из курса гривны, который был спрогнозирован Министерством экономического развития и торговли и утвержден в мае текущего года.

"Госбюджет рассчитан исходя из этого курса, который составляет 28,2 UAH/USD", - сказала она.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров одобрил проект государственного бюджета на 2020 год.

Доходы госбюджета на следующий год с трансфертами предусмотрены в 1 079,5 млрд гривен, в том числе общего фонда – 962,7 млрд гривен.

Расходы госбюджета предусмотрены на уровне 1 170 млрд гривен.

Отмечается, что цель долговой политики на следующий год – обеспечить сокращение отношения госдолга к ВВП до уровня 46,7% ВВП на конец следующего года.

Это планируется достичь благодаря сокращению дефицита госбюджета до 2,09% ВВП в следующем году.

Платежи по госдолгу в 2020 году предусмотрены: обслуживание госдолга – 145,2 млрд гривен, погашение – 292,9 млрд гривен.

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