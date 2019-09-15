Проект госбюджета-2020 рассчитан по курсу гривны 28,2 UAH/USD. Об этом в ходе брифинга сообщила министр финансов Оксана Маркарова, передают Українські Новини.

Она напомнила, что госбюджет рассчитан из курса гривны, который был спрогнозирован Министерством экономического развития и торговли и утвержден в мае текущего года.



"Госбюджет рассчитан исходя из этого курса, который составляет 28,2 UAH/USD", - сказала она.



Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров одобрил проект государственного бюджета на 2020 год.



Доходы госбюджета на следующий год с трансфертами предусмотрены в 1 079,5 млрд гривен, в том числе общего фонда – 962,7 млрд гривен.



Расходы госбюджета предусмотрены на уровне 1 170 млрд гривен.



Отмечается, что цель долговой политики на следующий год – обеспечить сокращение отношения госдолга к ВВП до уровня 46,7% ВВП на конец следующего года.



Это планируется достичь благодаря сокращению дефицита госбюджета до 2,09% ВВП в следующем году.



Платежи по госдолгу в 2020 году предусмотрены: обслуживание госдолга – 145,2 млрд гривен, погашение – 292,9 млрд гривен.