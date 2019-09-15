Завтра Зеленский встретится с президентом Словакии

Президент Владимир Зеленский проведет переговоры с Президентом Словакии Зузаной Чапутовой в понедельник, 16 сентября.\r\nОб этом говорится в сообщении Офиса Президента в микроблоге Twitter, передают Українські Новини.\r\n"16 сентября Президент Зеленский проведет переговоры с Президентом Словакии Чапутовой", - говорится в сообщении.\r\nОтмечается, что встреча будет проведена в рамках официального визита Чапутовой в Украину.\r\nКак сообщали Українські Новини, украинцам изменили максимальный срок пребывания в пограничных зонах Словакии. Так, Украина и Словакия договорились продлить максимальный срок пребывания своих граждан в пограничных зонах соседнего государства с 30 до 90 дней.\r\nРанее сообщалось, что Словакия выделит Украине 125 тыс. евро гумпомощи. Словакия приняла на реабилитацию 52 украинских военнослужащих с начала прошлого года. \r\nВ июне 2019 года в Словакии состоялась инаугурация нового президента Зузаны Чапутовой - юристки и общественной активистки, которая стала первой женщиной во главе страны.