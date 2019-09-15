Украина выдала Австрии олимпийского чемпиона, обвиняемого в растлении несовершеннолетних

В четверг, 12 сентября, при содействии Интерпола был отправлен в Вену (Австрия) тренер и двукратный олимпийский чемпион по дзюдо Петер Зайзенбахер, которого обвиняют в растлении несовершеннолетних. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Так, сообщается, что мужчина был задержан украинскими пограничниками в понедельник, 9 сентября, при попытке незаконно пересечь границу из Украины в Польшу.

Отмечается, что 12 сентября Зайзенбахер был отправлен в Вену при содействии Интерпола.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Украина отказала Австрии в выдаче подозреваемого в растлении несовершеннолетних бывшего олимпийского чемпиона по дзюдо Петера Зайзенбахера. Отказ был мотивирован истечением сроков давности инкриминируемого австрийцу преступления. Зайзенбахер завоевывал золотые медали в соревновании по дзюдо на Олимпиадах в Лос-Анджелесе (США) в 1984 году и в Сеуле (Южная Корея) в 1988 году.

Ранее, 1 августа 2017 года правоохранители задержали в Киеве гражданина Австрии Петера Зайзенбахера, находящегося в международном розыске по подозрению в растлении несовершеннолетних.