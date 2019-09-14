Тверь облили святой водой из самолета, чтоб защитить от пьянства и безразборных половых связей

В то время, как в России намерены возродить платные вытрезвители, священники с самолета освятили святой водой русский город Тверь. Это должно защитить жителей от алкоголизма и неразборчивых сексуальных отношений, сообщает "BBC Украина".\r\nЕжегодно на Всероссийский день трезвости отец Александр Горячев садится на самолет и пролетает над городом с иконами.\r\nОднако в этом году местный епископ решил, что этого недостаточно, и предложил взять на борт еще и 70 литров святой воды.\r\nОтец Александр уверяет: в предыдущие годы такие полеты уже доказали свою эффективность.\r\n"Вместе с иконой "Неупиваемая чаша" мы летаем над городом с 2006 года, это уже городская реликвия. Хотите - верьте, хотите - нет, но однажды, увидев самолет, пролетавший мимо, человек сказал своей жене, что завяжет с алкоголем. И завязал", - рассказывает он.\r\nСвященник с иконой. Фото: "Новости Твери"\/YouTube\r\nВо время полета над городом на высоте около 300 метров, отец Александр льет с самолета святой водой, а митрополит, который находится рядом, читает молебен.\r\nОтец объясняет, что святой водой надо именно лить с самолета, а не использовать кропило - в этом случае случае брызги воды попадают обратно в самолет.\r\nКак сообщали Українські Новини, в РФ священник домогался к помощнику - его отправили послушником в монастырь.\r\nТакже священник освятил избирательный участок и хотел проголосовать без паспорта во Львовской области.