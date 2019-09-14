подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.05 27.65
˟
  • Главная
  • Новости
  • Мир
  • Тверь облили святой водой из самолета, чтоб защитить от пьянства и безразборных половых связей
14 сентября 2019, суббота, 20:58 1516
Мир 2019-09-14T21:24:48+03:00
Українські Новини
Тверь облили святой водой из самолета, чтоб защитить от пьянства и безразборных половых связей

Тверь облили святой водой из самолета, чтоб защитить от пьянства и безразборных половых связей

Священник обливает Тверь святой водой. Скриншот: Россия1/YouTube
Священник обливает Тверь святой водой. Скриншот: Россия1/YouTube

В то время, как в России намерены возродить платные вытрезвители, священники с самолета освятили святой водой русский город Тверь. Это должно защитить жителей от алкоголизма и неразборчивых сексуальных отношений, сообщает "BBC Украина".

Ежегодно на Всероссийский день трезвости отец Александр Горячев садится на самолет и пролетает над городом с иконами.

Однако в этом году местный епископ решил, что этого недостаточно, и предложил взять на борт еще и 70 литров святой воды.

Отец Александр уверяет: в предыдущие годы такие полеты уже доказали свою эффективность.

"Вместе с иконой "Неупиваемая чаша" мы летаем над городом с 2006 года, это уже городская реликвия. Хотите - верьте, хотите - нет, но однажды, увидев самолет, пролетавший мимо, человек сказал своей жене, что завяжет с алкоголем. И завязал", - рассказывает он.

Священник с иконой. Фото: Священник с иконой. Фото: "Новости Твери"/YouTube

Во время полета над городом на высоте около 300 метров, отец Александр льет с самолета святой водой, а митрополит, который находится рядом, читает молебен.

Отец объясняет, что святой водой надо именно лить с самолета, а не использовать кропило - в этом случае случае брызги воды попадают обратно в самолет.

Как сообщали Українські Новини, в РФ священник домогался к помощнику - его отправили послушником в монастырь.

Также священник освятил избирательный участок и хотел проголосовать без паспорта во Львовской области.

Больше новостей о: Священник Тверь Новости России

Архив
Новости
Зеленский может и невысокого роста, но очень сильный физически, - Пристайко о "нормандском формате" 21:57
Вы хотите, чтобы я выдал госсекреты? - Пристайко разозлился из-за вопроса о переговорах с Россией 21:36
Священник обливает Тверь святой водой. Скриншот: Россия1/YouTube
Тверь облили святой водой из самолета, чтоб защитить от пьянства и безразборных половых связей 20:58
Боевики стреляют из запрещенного оружия: погиб военный и еще 8 ранены 20:36
Зеленский призвал мировой кинобизнес снимать кино в Украине 20:04
больше новостей
Зеленский выступил с
Зеленский снова выступил с "Кварталом 95" 21:53
У Розенко снизилась сумма оклада за август, но зарплата все равно в 8 раз больше 07:15 Документ
Украина заявила отвод судье в деле о "скифском золоте" из-за его работы на Россию 15:44
Баканов рассказал, что он знает о "путче Порошенко" 21:29
Зеленский и Богдан радикально почистили списки своих советников и помощников (документ) 08:15
больше новостей
Бондаренко назначен губернатором Днепропетровской области: что о нем известно 12:23
В Запорожье запустили туристический троллейбус в заповедник "Остров Хортица" 14:15
Двое военных ранены на Донбассе в пятницу 13:58
Зеленский и Богдан радикально почистили списки своих советников и помощников (документ) 08:15
Во время обыска в Жулянах найдены доказательства незаконного пересечения границы Порошенко, - Портнов 14:21
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok