Тверь облили святой водой из самолета, чтоб защитить от пьянства и безразборных половых связей

В то время, как в России намерены возродить платные вытрезвители сообщает "BBC Украина".

Ежегодно на Всероссийский день трезвости отец Александр Горячев садится на самолет и пролетает над городом с иконами.

Однако в этом году местный епископ решил, что этого недостаточно, и предложил взять на борт еще и 70 литров святой воды.

Отец Александр уверяет: в предыдущие годы такие полеты уже доказали свою эффективность.

"Вместе с иконой "Неупиваемая чаша" мы летаем над городом с 2006 года, это уже городская реликвия. Хотите - верьте, хотите - нет, но однажды, увидев самолет, пролетавший мимо, человек сказал своей жене, что завяжет с алкоголем. И завязал", - рассказывает он.

Священник с иконой. Фото: "Новости Твери"/YouTube

Во время полета над городом на высоте около 300 метров, отец Александр льет с самолета святой водой, а митрополит, который находится рядом, читает молебен.

Отец объясняет, что святой водой надо именно лить с самолета, а не использовать кропило - в этом случае случае брызги воды попадают обратно в самолет.

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