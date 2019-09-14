Seat пытался перегнать Skoda и взлетел на несколько метров под Киевом

В пятницу, 13 сентября, под Киевом на Одесской трассе произошла авария с участием двух автомобилей. Рядом с поселком Хлепча Seat пытался перегнать Skoda на повороте, врезался в отбойник, снес знак и взлетел на несколько метров вверх. Обошлось без пострадавших, сообщает "Информатор".

Инцидент случился около 19:00.

По словам водителя Skoda, он ехал по направлению в Одессу по крайне левой полосе и собирался поворачивать на Киев. В этот момент его на высокой скорости начал обгонять Seat, причем не с правой стороны по средней полосе, а слева, то есть ближе к встречке.

Таким образом "испанец" не успел объехать "чеха" и автомобиль врезался в отбойник. Он снес дорожный знак и взлетел на несколько метров вверх, после чего его снова протянуло по отбойнику и машина остановилась, развернувшись примерно на 90 градусов.

От Seat фактически не осталось живого места. При этом Skoda отделалась только небольшим повреждением переднего бампера. Обошлось без пострадавших. Но детали от "испанца", части дорожного знака и отбойника разлетелись по дороге.

На месте работали правоохранители и медики. Две полосы по направлению в сторону Киева на данном участке дороги были перекрыты, но проехать можно было без каких-либо затруднений. Детали инцидента устанавливаются.

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