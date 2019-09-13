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13 сентября 2019, пятница, 19:45 38
Происшествия 2019-09-13T20:30:01+03:00
Українські Новини
В Киеве вспыхнули склады в Шевченковском районе

В Киеве вспыхнули склады в Шевченковском районе

В Шевченковском районе Киева в пятницу, 13 сентября, произошел пожар на складах стройматериалах. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Сырецкая, 37-А около 13:00.

"По прибытию к месту вызова пожарные установили, что пожар возник в одноэтажном складском помещении со строительными материалами. Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к тушению пожара. В 13:59 пожар был локализован, а в 14:23 пожар площадью 300 кв. м. был ликвидирован", - говорится в сообщении.

В ликвидации пожара было задействовано девять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава Киевского гарнизона.

Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняются.

Как сообщали Українськi Новини, 11 сентября пожар начался в Чернобыльской зоне отчуждения на площади 20 га.

4 июля на территории зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, в селе Лелев, также произошел пожар.

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