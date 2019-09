На Киркорова подал в суд латвийский банк за гигантский долг по кредиту

Ликвидируемый латвийский банк ABLV Bank подал в Таганский районный суд Москвы иск о взыскании с российского артиста Филиппа Киркорова, который собирался в аннексированный Крым с гастролями,

Об этом сообщает российское Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря суда Юлию Сухинину.

"В суд поступило исковое заявление к Ф. Киркорову и ООО "Филипп Киркоров Продакшн" о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору. Сумма основного долга составляет 651 тыс. евро плюс штраф, неустойка и проценты, сумма огромная, но назвать ее не могу", - сказала она, уточнив, что певец проходит в иске как заемщик, а его продюсерская компания - как поручитель.

Предварительное заседание по делу назначено на 1 октября.

В феврале 2018 ABLV Bank объявил о самоликвидации после обвинений американской сети по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network of the U.S. Department of Treasury) в пособничестве по отмыванию денег и уходу от валютного контроля, содействию Северной Корее в реализации ее ядерной программы.

Как сообщали Українські Новини, СМИ писали, что на Филиппа Киркорова подала в суд 58-летняя женщина, забеременевшая от него.

Тем временем Литва запретила въезд Лепсу из-за его криминальных связей.