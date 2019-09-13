Україна збільшила експорт соняшникової олії на 8,6%, - Мінсільгосп США

Міністерство сільського господарства США оцінює збільшення експорту соняшникової олії з України на 8,6%, або на 459 тис. тонн, до 5,8 млн тонн в 2018\/2019 маркетинговому році (вересень 2018 - серпень 2019) порівняно з 2017\/2018 м. р.\r\nПро це йдеться у вересневому звіті Мінсільгоспу США, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, обсяг експорту шроту збільшився на 18%, або на 762 тис. тонн, до 5 млн тонн, а обсяг внутрішнього споживання олії скоротився на 0,9%, або на 5 тис. тонн, до 575 тис. тонн.\r\nКрім того, за оцінками Мінсільгоспу, урожай соняшнику в Україні зріс на 9,5%, або на 1,3 млн тонн, до 15 млн тонн в 2018\/2019 маркетинговому році порівняно з 2017\/2018 м. р.\r\nТакож згідно з ним, обсяг виробництва соняшникової олії збільшився на 7,6%, або на 451 тис. тонн, до 6,364 млн тонн, шроту - на 7,6%, або на 433 тис. тонн, до 6,112 млн тонн.\r\nТакож Мінсільгосп США зберіг прогноз врожаю соняшнику в Україні на рівні 15,5 млн тонн, олії - 6,536 млн тонн і шроту - 6,278 млн тонн в 2019\/2020 маркетинговому році (вересень 2019 - серпень 2020) у порівнянні з серпневим прогнозом.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Україна експортувала рекордний обсяг зернових за рік.\r\nТакож Україна за рік збільшила експорт цитрусових в 12 разів.