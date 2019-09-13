Мария Матиос презентует новый роман на Форуме издателей

Украинская писательница и лауреат Шевченковской премии в области литературы Мария Матиос презентует новую книгу "Букова Земля" на "Форуме издателей" во Львове.

Об этом говорится в сообщении на сайте издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га".

"Долгожданный новый роман ведущей украинской писательницы Марии Матиос "Букова земля"- это пронзительная, глубокая и дерзкая сага длиной в 225 лет, пропущенная через перекрестные истории пяти семей разного общественного уровня и статуса, а также исторических персонажей, так или иначе связанных с Буковиной. Земледельцы, скотоводы, воины, послы и министры становятся полноправными творцами не только частной, но и общеевропейской истории. Недаром автор обозначила жанр своего произведения как роман-панорама. География его событий простирается от кризиса маленького буковинского хутора Сирук - до Вены, Берлина, Бухареста, Москвы и Берна", - говорится в нем.

Также отмечается, что в основе романа лежит сюжет, который происходит летом 2014 года у Станицы Луганской.

Презентация романа запланирована на 21 сентября.

Как сообщали Українські Новини, на Львовском форуме издателей Олег Сенцов презентует свою новую книгу.

В прошлом году на львовском book forum презентовали книгу о криптовалютах и технологиях для детей.