Дроны вместо фар: очередное чудо немецкой автоиндустрии

Автомобильная компания Audi удивила посетителей Международного автомобильного салона во Франкфурте электрокаром Audi AI: Trail, который может ездить с дронами вместо фар. Об этом сообщает Meduza.

Концептуальная новинка от немецких производителей вместо привычных фар получит пять треугольных дронов, которые будут лететь впереди машины и освещать дорогу. После завершения поездки дроны можно использовать в качестве обычных фонариков. Камеры, которыми они оснащены, будут передавать картинку дороги на дисплей перед водителем.

Что касается технических характеристик автомобиля, то стоит отметить, что на одном заряде Audi AI:Trail может проехать 400-500 км по обычной дороге и до 250 км по пересеченной местности. Имеется автопилот, предназначен исключительно для обустроенных дорог.

Audi представило новинку как внедорожник. Машина обустроена для путешествий и отдыха – есть много места для багажа, сьемные задние сиденья, трансформирующиеся в гамаки. Также в комплектации модели, которая демонстрировалась в салоне, был бинокль.

О том, будет ли новинка запущена в серийное производство, не сообщается.