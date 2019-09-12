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  • Экс-депутат "Батькивщины" заявил, что "Слуга народа" Литвиненко может быть причастен к его похищению и убийству Вербицкого
12 сентября 2019, четверг, 15:10 329
Политика 2019-09-12T16:14:55+03:00
Українські Новини
Экс-депутат "Батькивщины" заявил, что "Слуга народа" Литвиненко может быть причастен к его похищению и убийств

Экс-депутат "Батькивщины" заявил, что "Слуга народа" Литвиненко может быть причастен к его похищению и убийству Вербицкого

Сергей Литвиненко и Александр Скичко. Фото: Facebook/igor.lutsenko
Сергей Литвиненко и Александр Скичко. Фото: Facebook/igor.lutsenko

Депутат от партии "Слуга народа" Сергей Литвиненко, которого вчера уличили в кнопкодавстве, может быть причастен к преступлениям времен Майдана. Об этом на своей странице в Facebook написал бывшый депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко.

По его словам, Литвиненко мог быть задействован в процессе похищения самого Луценко, а также в убийстве активиста Юрия Вербицкого. Это напрямую связано с деятельностью обвиняемого до баллотирования в Раду. Сергей Литвиненко был директором Зирненского спиртзавода, который входил в сферу влияния Алексея Чеботарева, организатора похищения Луценко.

"Чудесным образом организатор моего похищения Алексей Чеботарев скрываясь в России, сохранил влияние на предприятия Укрспирта и тамошние коррупционные схемы. ... злые языки говорят что именно он, Сергей Литвиненко, от имени Чеботарева рулил обозначенными схемами в течение последних лет на своем заводе", - пишет бывший нардеп.

Кроме того, по словам Луценко, в Александра Волкова (которого обвиняют за соучастие в тех же преступлениях) и Зирненского спиртзавода один общий адвокат.

Как сообщали Українські новини, депутат "Слуги народа" Сергей Литвиненко "кнопкодавил" за Скичко.

Ранее были задержаны убийцы и похитители активистов Вербицкого и Луценко, а организатора похищения Луценко и убийства Вербицкого Александра Волкова взяли под стражу на 60 суток.

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