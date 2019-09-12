Зміни у системі правосуддя за законопроектом №1008 не можуть бути прийняті без відкритої дискусії - міжнародні експерти

Зміни у системі правосуддя за законопроектом №1008 не можуть бути прийняті без відкритої дискусії - міжнародні

Міжнародні експерти проектів Євросоюзу, Канади та США розкритикували законопроект про зміни до органів суддівського врядування №1008 і закликають Верховну Раду не приймати документ без професійного обговорення.

Про це йдеться у повідомленні Вищої ради правосуддя, (ВРП) передають Українські Новини.

Відповідно до нього, такі оцінки прозвучали під час Міжнародної консультативної ради при ВРП.

«Європейський Союз та Проект Європейського Союзу «Право-Justice» не підтримують таких швидких рішень без обговорення та глибокого аналізу», – сказав координатор сектору верховенства права і боротьби з корупцією Представництва Європейського Союзу в Україні Манфредас Лімантас.

За словами експерта, Представництво Європейського Союзу в Україні й надалі надаватиме зауваження для вдосконалення законопроекту № 1008 до того, як Європейський Союз номінуватиме міжнародних експертів з боку організації.

За його словами, зменшення вдвічі складу Верховного Суду не вирішить проблем, що існують, а навпаки – може погіршити ситуацію. Також він критично висловився щодо передбаченого законопроектом застосування механізму люстрації, запропонованого механізму залучення міжнародних експертів, стислих часових меж для відбору експертів та недостатньо визначених умов їхньої роботи.

«Ми підтримуємо системний підхід до реформ. Потрібно розглядати питання підсудності Верховного Суду, запроваджувати процесуальні фільтри, організувати роботу суду тощо перед тим, як вживати такі радикальні заходи», – сказав Манфредас Лімантас.

Експерт Проекту Європейського Союзу «Право-Justice», суддя Анна Адамська-Галлант (Польща) підтримала негативні експертні висновки, зокрема, щодо передбаченого в законопроекті №1008 зменшення кількості суддів Верховного Суду.

«Це дуже небезпечний сигнал, бо це підтверджує думку, що суди завжди політизовані, адже кожна нова влада починає зі зміни судів. І всі донори представили спільну думку, що ми противники цього рішення», - наголосила Анна Адамська-Галлант.

Заступник керівника програми USAID «Нове правосуддя» повідомила, що представники донорської спільноти висловили свою стурбованість з приводу низки положень законопроектів щодо змін у системі правосуддя.

«Громадські організації вказують, що судова реформа провалилася. Проте дуже важливо визначитися з поняттям, що значить «судова реформа провалилася».

Натомість, треба проаналізувати, що вдалося, що ні, що не доопрацьовано, що треба виправити. Точкові зміни не дають картину, куди ми йдемо», - сказала Наталія Петрова.

Підтримали застереження міжнародних експертів і присутні представники Консультативної місії Європейського Союзу, Українсько-канадського проекту Підтримки судової реформи, Програми розвитку комерційного права Міністерства торгівлі США (CLDP) та інші.

Нагадаємо, 11 вересня Євросоюз та Канада виступили із спільною позицію щодо законопроектів №1008 та №1032. Керівники дипломатичних місій закликали розпочати ретельний консультативний процес щодо цих законопроектів та залучити до нього відповідні правничих експертів, громадянське суспільство і міжнародне співтовариство. Дипломати застерегли від того, що нашвидкуруч прийняті недосконалі закони можуть серйозно підірвати реформаторські зусилля, кинути тінь на чистоту намірів нового уряду, і привести до непередбачуваних наслідків.

Західні партнери нагадали представникам української влади, що за судовою реформою будуть уважно спостерігати бізнес-спільнота й іноземні інвестори, адже передбачувана і незалежна судова система – ключовий фактор для залучення і підтримки іноземних інвестицій. Крім цього вони нагадали, що ЄС і Канада є головними партнерами України протягом останніх декількох років і в рамках партнерства нашій країні була надана значна політична, фінансова та технічна підтримка в низці галузей.