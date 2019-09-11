Дипломаты ЕС раскритиковали законопроект Зеленского по судебной реформе, - СМИ

Послы ЕС и Канады обратились к народным депутатам с письмом по поводу законопроекта 1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины касательно деятельности органов судейского управления", внесённого в парламент Президентом Зеленским. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.



Поддерживая в целом инициативу Президента Зеленского, послы ЕС и Канады критически оценили ряд положений законопроекта 1008, который был одобрен комитетом по правовой политике 10 сентября.



Так, в обращении послов указывается на безосновательность сокращения количества судей ВС и применения люстрации к членам ВККС.



Послы также обращают внимание на то, что роль международных экспертов в процессе оценивания судей не должна быть формальной, а ограничение выбора экспертов только уже назначенными членами Общественного совета международных экспертов может быть неприемлемым для международных организаций.



Послы ЕС и Канады призывают доработать законопроект с участием международных экспертов, представителей гражданского общества и профессионального юридического сообщества.