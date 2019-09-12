НКРЭКУ планирует утвердить новые тарифы на распределение газа до октября

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует утвердить новые тарифы на распределение газа до конца сентября.\r\nОб этом говорится в сообщении Первой Энергетической Ассоциации Украины, передают Українські Новини.\r\n"Председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко заявила, что в сентябре комиссия начнет процедуру пересмотра тарифов на распределение газа и утвердит новую методологию их расчета", - сказано в нем.\r\nОтмечается, что на встрече Кривенко с руководством ассоциации, которая состоялась 9 сентября в Киеве, основное внимание было сосредоточено на причинах затягивания пересмотра и установления новых тарифов для газораспределительных предприятий, которые не менялись более 3-х лет.\r\nСогласно сообщению, участники встречи пришли к общему мнению о недопустимости дальнейшего промедления с пересмотром тарифов.\r\nКривенко заверила представителей ассоциации, что в текущем месяце новая методология будет утверждена и комиссия начнет процедуру пересмотра тарифов.\r\nПри этом будут учтены экономически обоснованные расходы компаний и потери, связанные с несвоевременным их просмотром.\r\nПервая Энергетическая Ассоциация Украины считает, что газораспределительные компании Украины находятся в крайне неудовлетворительном и критическом финансовом состоянии из-за тарифов на распределение газа.\r\nКак сообщали Українські Новини, РГК призывает НКРЭКУ доработать действующую методику расчета тарифа на распределение газа.\r\nРанее представители газораспределительных сетей требовали пересмотреть тариф на распределение природного газа.