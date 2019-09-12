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12 сентября 2019, четверг, 13:44 22
Экономика 2019-09-12T13:45:01+03:00
Українські Новини
НКРЭКУ планирует утвердить новые тарифы на распределение газа до октября

НКРЭКУ планирует утвердить новые тарифы на распределение газа до октября

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует утвердить новые тарифы на распределение газа до конца сентября.

Об этом говорится в сообщении Первой Энергетической Ассоциации Украины, передают Українські Новини.

"Председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко заявила, что в сентябре комиссия начнет процедуру пересмотра тарифов на распределение газа и утвердит новую методологию их расчета", - сказано в нем.

Отмечается, что на встрече Кривенко с руководством ассоциации, которая состоялась 9 сентября в Киеве, основное внимание было сосредоточено на причинах затягивания пересмотра и установления новых тарифов для газораспределительных предприятий, которые не менялись более 3-х лет.

Согласно сообщению, участники встречи пришли к общему мнению о недопустимости дальнейшего промедления с пересмотром тарифов.

Кривенко заверила представителей ассоциации, что в текущем месяце новая методология будет утверждена и комиссия начнет процедуру пересмотра тарифов.

При этом будут учтены экономически обоснованные расходы компаний и потери, связанные с несвоевременным их просмотром.

Первая Энергетическая Ассоциация Украины считает, что газораспределительные компании Украины находятся в крайне неудовлетворительном и критическом финансовом состоянии из-за тарифов на распределение газа.

Как сообщали Українські Новини, РГК призывает НКРЭКУ доработать действующую методику расчета тарифа на распределение газа.

Ранее представители газораспределительных сетей требовали пересмотреть тариф на распределение природного газа.

Больше новостей о: Тарифы на газ Газораспределительные системы Первая энергетическая ассоциация Украины

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