НКРЭКУ планирует утвердить новые тарифы на распределение газа до октября

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует утвердить новые тарифы на распределение газа до конца сентября.

Об этом говорится в сообщении Первой Энергетической Ассоциации Украины, передают Українські Новини.

"Председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко заявила, что в сентябре комиссия начнет процедуру пересмотра тарифов на распределение газа и утвердит новую методологию их расчета", - сказано в нем.

Отмечается, что на встрече Кривенко с руководством ассоциации, которая состоялась 9 сентября в Киеве, основное внимание было сосредоточено на причинах затягивания пересмотра и установления новых тарифов для газораспределительных предприятий, которые не менялись более 3-х лет.

Согласно сообщению, участники встречи пришли к общему мнению о недопустимости дальнейшего промедления с пересмотром тарифов.

Кривенко заверила представителей ассоциации, что в текущем месяце новая методология будет утверждена и комиссия начнет процедуру пересмотра тарифов.

При этом будут учтены экономически обоснованные расходы компаний и потери, связанные с несвоевременным их просмотром.

Первая Энергетическая Ассоциация Украины считает, что газораспределительные компании Украины находятся в крайне неудовлетворительном и критическом финансовом состоянии из-за тарифов на распределение газа.

Как сообщали Українські Новини, РГК призывает НКРЭКУ доработать действующую методику расчета тарифа на распределение газа.

Ранее представители газораспределительных сетей требовали пересмотреть тариф на распределение природного газа.