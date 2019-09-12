Слишком неприличный купальник: в США школьницу дисквалифицировали после победы в соревновании по плаванью

На одном из соревнований по плаванью в старшей школе города Анкоридж, штат Аляска, США, судьи отменили победу спортсменки Бреккин Уиллис. Администрация аргументировала это тем, что купальник слишком открыто демонстрировал участки тела девушки, сообщает CNN.

В официальном объяснении было указано, что спортивный купальник не подходил Уиллис должным образом и во время заплыва переместился в положение, которое оголяло слишком большой участок спины и ягодиц. Таким образом было зафиксировано нарушение правила о скромности, которое, по словам Национальной федерации государственных ассоциаций старших классов, действует на соревнованиях по плаванию среди школьников по всей стране.

Мать дисквалифицированной спортсменки сообщила, что все в команде ее дочери были одеты в одинаковые купальники, пошитые на заказ школьной администрацией. Она так же добавила, что акцентированию внимания на подобных вещах не место в школьном бассейне, и это уже напоминает сексуальные домогательства.

Тренер ДеВейн Ингрэм с сестрами Брекинн Уиллис и Дример Ковач

Лорен Лэнгфорд, тренер по плаванию в другой средней школе Анкориджа так же заявила, что все пловцы одеты одинаково, но единственной дисквалифицированной стала девушка смешанной расы. Она добавила, что 17-летняя пловчиха была "убита горем", услышав уведомление об отмене победы и узнав, что люди считают, что она целенаправленно подняла свой купальник.

Из-за громкого скандала, Ассоциация школьной деятельности Аляски объявила об отмене дисквалификации. Школьный округ Анкориджа лоббировал деятельность ассоциации, заявив, что дисквалификация — это слишком жесткая и ненужная мера.

В новых правилах Ассоциации школьной деятельности Аляски добавали пункт о том, что отныне тренера должны быть официально уведомлены о проблеме несоответствия купальника телу спортсменки до ее заплыва.

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