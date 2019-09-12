Слишком неприличный купальник: в США школьницу дисквалифицировали после победы в соревновании по плаванью

На одном из соревнований по плаванью в старшей школе города Анкоридж, штат Аляска, США, судьи отменили победу спортсменки Бреккин Уиллис. Администрация аргументировала это тем, что купальник слишком открыто демонстрировал участки тела девушки, сообщает CNN.\r\nВ официальном объяснении было указано, что спортивный купальник не подходил Уиллис должным образом и во время заплыва переместился в положение, которое оголяло слишком большой участок спины и ягодиц. Таким образом было зафиксировано нарушение правила о скромности, которое, по словам Национальной федерации государственных ассоциаций старших классов, действует на соревнованиях по плаванию среди школьников по всей стране. \r\nМать дисквалифицированной спортсменки сообщила, что все в команде ее дочери были одеты в одинаковые купальники, пошитые на заказ школьной администрацией. Она так же добавила, что акцентированию внимания на подобных вещах не место в школьном бассейне, и это уже напоминает сексуальные домогательства. \r\nТренер ДеВейн Ингрэм с сестрами Брекинн Уиллис и Дример Ковач\r\nЛорен Лэнгфорд, тренер по плаванию в другой средней школе Анкориджа так же заявила, что все пловцы одеты одинаково, но единственной дисквалифицированной стала девушка смешанной расы. Она добавила, что 17-летняя пловчиха была "убита горем", услышав уведомление об отмене победы и узнав, что люди считают, что она целенаправленно подняла свой купальник.\r\nИз-за громкого скандала, Ассоциация школьной деятельности Аляски объявила об отмене дисквалификации. Школьный округ Анкориджа лоббировал деятельность ассоциации, заявив, что дисквалификация — это слишком жесткая и ненужная мера. \r\nВ новых правилах Ассоциации школьной деятельности Аляски добавали пункт о том, что отныне тренера должны быть официально уведомлены о проблеме несоответствия купальника телу спортсменки до ее заплыва. \r\nКак сообщали Українські Новини, вратаря сборной Ирана дисквалифицировали из-за штанов с Губкой Бобом. Ранее Московский "Локомотив" оштрафовал своего полузащитника за майку с Путиным на 300 тыс. евро.\r\nТем временем из-за рекордной жары и таяния ледников на Аляске загорелись леса.