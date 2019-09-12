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12 вересня 2019, четвер, 10:42 11 Документ
Силові структури 2019-09-12T13:15:02+03:00
Українські Новини
Глава Нацполіції Князєв за серпень отримав 152 тис. гривень

Глава Нацполіції Князєв за серпень отримав 152 тис. гривень

Голова Національної поліції Сергій Князєв
Голова Національної поліції Сергій Князєв

Заробітна плата голови Національної поліції Сергія Князєва за серпень склала 151 887 гривень.

Про це йдеться у відповіді Національної поліції на запит Українських Новин.

Посадовий оклад Князєва склав 40 000 гривень, оклад за спеціальне звання - 3 000 гривень, надбавка за стаж служби - 21 500 гривень, надбавка за виконання функцій експерта з питань таємниць - 8 000 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 8 000 гривень, доплата за почесне звання "Заслужений юрист" - 4 000 гривень, надбавка за специфічні умови служби - 64 500 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, керівник Національної поліції Сергій Князєв задекларував оренду квартири в Києві, 2 квартири, 2 земельні ділянки, 1,9 млн гривень доходу, 1,3 млн 10 тис. доларів 10 тис. євро готівкових коштів, а також 0.9 млн гривень сплачених аліментів за 2018 рік.

Раніше Князєв зізнався, що думав про відставку через вбивство 5-річного хлопчика під Києвом. Князєв повідомив, що відчуває сором, коли бачить дитячі іграшки біля МВС, куди їх приносять звичайні люди в знак пам'яті загиблого хлопчика.

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