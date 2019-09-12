Полиция Киева предлагает 100 тысяч гривен за информацию о преступниках

Нацполиция Киева предлагает 100 тысяч гривен за информацию, которая поможет установить местонахождение злоумышленников. Разыскиваются трое мужчин, которые подозреваются в серии разбойных нападений на ювелирные магазины в течение 2018-2019 годов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В полиции установили, что злоумышленники работали в группе по четко определенной схеме: пока один вооруженных фигурант заходил в заведение, двое других в это время дежурили на улице. После совершения преступления они расходились в разные стороны, чтобы их не зафиксировали вместе камеры видеонаблюдения.

Приметы разыскиваемых лиц:

1. Возраст 30-35 лет, рост - 180-185 см. Худощавый, с короткой прической. Может быть одет в спортивную куртку с темными полосками вдоль рукавов и вставками на груди, синие джинсы, темную обувь. На голове - серая панама с красным и белым ободками.

2. Возраст 40-45 лет, рост - 175-180 см. Среднего телосложения, темные короткие волосы с лобными залысинами, смуглый. Может быть одет в темно-синюю футболку, темные брюки и обувь. С собой может иметь черную спортивную кофту.

3. Возраст 40-45 лет, рост - 180-185 см. Крепкого телосложения, лысый. Может быть одет в черную футболку с буквой "В" белого цвета на груди, темные брюки и обувь.

Как сообщали Українські Новини, в Киевском троллейбусе неизвестный ранил из пистолета двух мужчин, его искала полиция.