На арсеналі Міноборони в Калинівці прогриміли вибухи: пожежу ліквідували

Пожежа в Калинівці в 2017 році.

Пожежа в Калинівці в 2017 році.

Державна служба з надзвичайних ситуацій перевіряє інформацію про пожежу на арсеналі Міністерства оборони в Калинівці Вінницький області.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба обласного управління ДСНС.

"Інформацію (про пожежу) отримали, рятувальники виїхала", - сказала речник управління Юлія Каменюк.

При цьому ДСНС відмовилася повідомляти, де саме зафіксовано пожежу і заявила, що подробиці події - виключно в компетенції Міноборони.

(Новина доповнена інформацією про вибухи)

Як повідомили в прес-службі Міноборони, на складах відомства в Калинівці Вінницької області сталися вибухи. Постраждалих немає.

"Сталося задимлення на території технічного арсеналу, постраждалих немає, зараз там працюють усі служби", — повідомив hromadske представник Міноборони Олександр Мотузяник. "У зоні задимлення зафіксовано шість вибухів боєприпасів, вивезених на визначену ділянку раніше, для подальшої утилізації. До місця події відбула оперативна група на чолі із першим заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України. Станом на зараз на території арсеналу працюють фахівці Державної служби із надзвичайних ситуацій, працівники Національної поліції та Військової служби правопорядку у Збройних Силах України. Триває локалізація місця займання. За попередньою інформацією задимлення сталося через горіння близько двох гектарів сухої трави", — повідомили у Міністерстві оборони. У відомстві наголосили, що "загроз для військовослужбовців та цивільного населення, а також постраждалих осіб немає. Ситуація контрольована".

"На території арсеналу горить ліс. Було чутно кілька вибухів", — повідомила hromadske місцева мешканка Лариса. Станом на 13:30 вибухи припинились, повідомив hromadske військовий пенсіонер Національної гвардії Валерій Винокур. За його словами, дітей зі школи, яка ближче до складів відпустили по домах. "Усього я нарахував 6 вибухів з 11-їгодини ранку, коли запрацювала сирена і проїхали пожежні машини. Траса Вінниця-Київ не перекрита, але працюють поліція. У місті Калинівка паніки немає, хоча люди і налякані. Заправляють свої авто і збирають речі на випадок евакуації, але без паніки. Наразі вибухів не чути", — зазначив він. Пізніше прес-служба Генерального штабу Збройних повідомила, що рятувальники ліквідували пожежу на території арсеналу Міноборони у Калинівці Вінницької області. "Оперативною групою на чолі з першим заступником начальника Генерального штабу ЗС України здійснено обліт території арсеналу в смт Калинівка. Станом на 13:00 осередки загоряння ліквідовані. Місцями спостерігаються поодинокі задимлення території ", - сказано в повідомленні. На місці події працюють фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій, працівники Національної поліції і Військової служби правопорядку. Загрози для військовослужбовців та місцевих мешканців немає.

Суд оштрафував на 2,5 тис. гривень за недбалість військового, спричинила вибух на арсеналі в Калинівці Вінницької області, а Міноборони заявило, що привернуло до відповідальності понад 10 осіб за цей пожежу.