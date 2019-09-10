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10 сентября 2019, вторник, 19:55 33
СМИ 2019-09-10T20:02:57+03:00
Українські Новини
Громадське ТВ осудило призывы избивать журналистов своего скандального сотрудника Кутепова

Громадське ТВ осудило призывы избивать журналистов своего скандального сотрудника Кутепова

Интернет-телеканал "Громадське" осудила высказывание журналиста Богдана Кутепова в адрес журналистов, которые работали на пресс-конференции Олега Сенцова и Александра Кольченко. Об этом сообщается на сайте "Громадське".

Так, в частности "Громадське" считает такие высказывания недопустимыми.

"Высказывания нашего коллеги противоречат ценностям нашей Организации. А это доверие, профессионализм, ответственность и человечность. ОО "Громадське телебачення" системно защищает свободу и право журналистов выполнять свои профессиональные обязанности, и будет это делать в дальнейшем. В связи с ситуацией с Богданом Кутеповым будут созваны Редакционный совет и общее собрание", - написали в организации.

Как сообщали Українські Новини, сотрудник интернет-телеканала "Громадське ТВ" Богдан Кутепов заявил о необходимости преследовать и избивать журналистов интернет-издания "Страна.ua" и еще ряда средств массовой информации.

Ранее журналисты телеканала NewsOne обратились к Туску из-за атак на свободу слова в Украине.

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