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27 июля 2019, суббота, 09:00 149
Силовые структуры 2019-07-27T09:00:03+03:00
Українські Новини
Подозревался в вывозе спецроты "Беркута": ГПУ закрыла дело против новоиспеченного депутата Рады

Подозревался в вывозе спецроты "Беркута": ГПУ закрыла дело против новоиспеченного депутата Рады

Александр Ковалев. Фото: Facebook
Александр Ковалев. Фото: Facebook

Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство против избранного депутатом Верховной Рады главы организации воинов-афганцев "Никто кроме нас" Александра Ковалева, подозреваемого в вывозе бойцов спецроты "Беркут" и их оружия из Киева после Евромайдана.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Генпрокуратуре.

"Дело расследовалось где-то 2,5 года и месяца 4 назад было закрыто следователем", - сказал он.

По словам источника, дело было закрыто, так как ключевой свидетель, который давал показания против Ковалева, впоследствии от них отказался.

При этом, соответствующие показания были чрезвычайно важны для следствия, так как Ковалев лично не принимал участия в вывозе спецроты "Беркута", а, по предварительным данным, руководил данным процессом.

Таким образом, перед началом парламентской избирательной компании с Ковалева были сняты все обвинения и отменена мера пресечения.

Как сообщали Українськi Новини, кандидат в депутаты Верховной Рады, самовыдвиженец, пенсионер и глава организации воинов-афганцев "Никто кроме нас" Александр Ковалев выиграл выборы в депутаты Рады в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области.

Он набрал 33,03%, или 220 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

В начале июля 2016 года Генеральная прокуратура установила подозреваемого в организации побега бывших милиционеров спецподразделения "Беркут" из Киева.

Глава организации воинов-афганцев "Никто кроме нас" Ковалев подозревается в том, что в феврале 2014 года помог вывезти из Киева бойцов спецроты "Беркут", подозреваемых в убийствах активистов, а также помог спрятать их оружие.

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