Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство против избранного депутатом Верховной Рады главы организации воинов-афганцев "Никто кроме нас" Александра Ковалева, подозреваемого в вывозе бойцов спецроты "Беркут" и их оружия из Киева после Евромайдана.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в Генпрокуратуре.\r\n"Дело расследовалось где-то 2,5 года и месяца 4 назад было закрыто следователем", - сказал он.\r\nПо словам источника, дело было закрыто, так как ключевой свидетель, который давал показания против Ковалева, впоследствии от них отказался.\r\nПри этом, соответствующие показания были чрезвычайно важны для следствия, так как Ковалев лично не принимал участия в вывозе спецроты "Беркута", а, по предварительным данным, руководил данным процессом.\r\nТаким образом, перед началом парламентской избирательной компании с Ковалева были сняты все обвинения и отменена мера пресечения.\r\nКак сообщали Українськi Новини, кандидат в депутаты Верховной Рады, самовыдвиженец, пенсионер и глава организации воинов-афганцев "Никто кроме нас" Александр Ковалев выиграл выборы в депутаты Рады в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области.\r\nОн набрал 33,03%, или 220 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nВ начале июля 2016 года Генеральная прокуратура установила подозреваемого в организации побега бывших милиционеров спецподразделения "Беркут" из Киева.\r\nГлава организации воинов-афганцев "Никто кроме нас" Ковалев подозревается в том, что в феврале 2014 года помог вывезти из Киева бойцов спецроты "Беркут", подозреваемых в убийствах активистов, а также помог спрятать их оружие.