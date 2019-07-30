В аэропорту "Борисполь" экстренно сел Boeing с украинскими туристами

В понедельник, 29 июля, из аэропорта Борисполь в Таиланд отправился самолет Boeing 767 авиакомпании МАУ. В 20:02 он оторвался от земли, через пару десятков минут пошел на разворот и совершил экстренную посадку в месте вылета.

Пилоты заметили неполадки в работе одного из двигателей. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу авиакомпании МАУ, подтвердившей факт экстренной посадки.

Предварительная причина случившегося — в двигатель попала птица. После посадки из самолета был виден дым, но в пресс-службе это объяснили высокой температурой тормозных устройств. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Владельцы билетов отправились в Бангкок резервным рейсом после полуночи.

Как сообщали Українські Новини, в Москве Boeing не смог приземлиться с первого раза и хвостом задел взлетную полосу.

Также ранее в России горящий самолет с пассажирами совершил экстренную посадку: пожар потушили.

Также в США самолет совершил посадку на шоссе в потоке машин.

Кроме того, в небе над Германией загорелся самолет: пилоты совершили аварийную посадку.