В аэропорту "Борисполь" экстренно сел Boeing с украинскими туристами

В понедельник, 29 июля, из аэропорта Борисполь в Таиланд отправился самолет Boeing 767 авиакомпании МАУ. В 20:02 он оторвался от земли, через пару десятков минут пошел на разворот и совершил экстренную посадку в месте вылета.\r\nПилоты заметили неполадки в работе одного из двигателей. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу авиакомпании МАУ, подтвердившей факт экстренной посадки.\r\nПредварительная причина случившегося — в двигатель попала птица. После посадки из самолета был виден дым, но в пресс-службе это объяснили высокой температурой тормозных устройств. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Владельцы билетов отправились в Бангкок резервным рейсом после полуночи.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в Москве Boeing не смог приземлиться с первого раза и хвостом задел взлетную полосу.\r\nТакже ранее в России горящий самолет с пассажирами совершил экстренную посадку: пожар потушили.\r\nТакже в США самолет совершил посадку на шоссе в потоке машин.\r\nКроме того, в небе над Германией загорелся самолет: пилоты совершили аварийную посадку.