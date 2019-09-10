Полиция начала расследовать покушение на председателя объединенной теробщины в Ровенской области

Полиция 10 сентября начала расследовать покушение на убийство на председателя Малинской объединенной территориальной общины в Березновском районе Ровенской области. Об этом говорится в сообщении Главного управления национальной полиции в Ривненской области, передают Українські Новини.

"На Березновщине по факту покушения на убийство открыто уголовное производство",- говорится в сообщении.

В полицию 10 сентября, поступило сообщение от 44-летнего председателя Малинской объединенной теробщины, о том, что на территории его дома раздались выстрелы.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что неизвестные осуществили четыре выстрела в направлении хозяйства председателя, два из которых попали в стекло автомобиля Renault Scenic, другие - в дом.

В помещении находилось супруги и трое их детей: 6-ти, 13-ти и 18 лет.

Никто из них не пострадал.

С места происшествия полицейские изъяли четыре гильзы калибра 7.62-мм и обломки деформированной шара.

Следователи Березновского отделения полиции устанавливают все обстоятельства происшествия в рамках досудебного расследования, начатого по части 1 статьи 15, части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

Как сообщали Українські Новини, 60 человек подрались на религиозной почве 3 сентября около храма в селе Малинск (Березновский район, Ровенская область), 11 пострадали.