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10 сентября 2019, вторник, 14:38 339
Бизнес 2019-09-10T15:43:23+03:00
Українські Новини
JYSK намерен открыть сотню новых магазинов в Украине до 2024

JYSK намерен открыть сотню новых магазинов в Украине до 2024

Компания "ЮСК-Украина", являющаяся представителем сети супермаркетов товаров для дома JYSK (Дания), намерена открыть 100 новых магазинов до конца 2023 года.

Об этом сообщил на пресс-конференции исполнительный директор JYSK в Украине Евгений Иваница, передают Українські Новини.

По его словам, такие планы отвечают стратегии корпорации JYSK во всем мире на 2020-2023 года.

"Следующий магазин, который мы планируем открыть, это будет Киев, ТРЦ Sky Mall. Это будет уже в сентябре. Потом открываем Черновцы, а потом открываем Луцк", - отметил Иваница.

В Черновцах магазин JYSK откроется в торговом центре "Майдан", в Луцке - в ТЦ "Имидж".

Иваница подчеркнул, что у компании возникают сложности с подбором локации, так как она имеет ряд требований к торговым центрам.

"Те требования по торговой площади, какая она должна быть, они выше, чем в среднем на рынке. Нам нужно, чтобы там был полноценный лифт, рампа... А у нас много торговых центров говорят, что они не отвечают, например, за уровень кондиционирования помещений", - сказал он.

Также Иваница сообщил, что в 2018/2019 финансовом году (сентябрь 2018 - август 2019) товарооборот "ЮСК-Украина" составил 2 млрд гривен.

Прирост продаж за данный период составил 45% по сравнению с 2017/2018 финансовым годом.

По состоянию на текущий момент в Украине работает 54 магазина JYSK.

Как сообщали Українськi Новини, по оценке Украинской ассоциации мебельщиков, доля отечественных производителей мебели в Украине составляет 60-70%.

Тем временем IKEA планирует сдавать мебель в аренду.

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