Комитет госвласти рекомендует Раде принять законопроект об импичменте Президента в целом

Комитет Верховной Рады по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики рекомендует парламенту принять за основу и в целом законопроект №1012 об импичменте Президента.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета, передают Українськi Новини.

Комитет рекомендует принять документ за основу и после рассмотрения в 1-м чтении принять в целом.

"Это важный законопроект, он подан Президентом в Верховную Раду как первоочередной, и сегодня Комитет рекомендовал парламенту принять его за основу и в целом. Все замечания были учтены. Мы стремимся к изменениям в стране, к тому что политики выпоняют свои обещания. Законопроект об импичменте и есть выполнение программы Президента и Партии "Слуга Народа", - сказал глава Комитета Андрей Клочко (фракция "Слуга народа").

Возможность устранения Президента с поста в порядке импичмента предусмотрена ст. 111 Конституции.

Законопроект об импичменте детально регулирует данную процедуру.

"Импичмент является внесудебным конституционным процессом, по содержанию которого Верховная Рада Украины в случае совершения государственной измены или иного преступления Президентом Украины может досрочно прекратить его полномочия, устранив с поста", - сказано в нем.

Инициировать импичмент могут 226 депутатов, подписи которых запрещается отзывать из представления.

За включение этого вопроса в повестку дня сессии должны проголосовать не менее 226 депутатов.

Для проведения расследования в течение 30 дней создается специальная парламентская временная следственная комиссия.

В нее входят депутаты от всех фракций и групп, представленные пропорционально их количеству, а также спецпрокурор и спецследователи.

В руководстве комиссии должны быть члены разных фракций и групп.

Кандидатуру спецпрокурора вносят инициаторы, следователей – фракции и группы.

Эти должности могут занять лица со стажем работы не менее 10 лет в должности прокурора или следователя.

При этом избранными могут быть и сами депутаты, в случае если у них не будет конфликта интересов.

Комиссия расследует факт и обстоятельства совершения преступления, проверяет обоснованность и полноту доказательств и в шестимесячный срок готовит предложения по проекту постановления об обвинении Президента.

Проект постановления принимается тайным голосованием отдельно за каждый пункт обвинения, которые должны набрать по более 300 голосов.

В случае принятия проекта Рада направляет его в Конституционный и Верховный суды, которые должны проверить соблюдение конституционности процедуры и наличие признаков преступления в действиях, в которых обвиняется Президент.

При негативных заключениях КС Рада должна устранить нарушения, в том числе при необходимости провести дополнительное расследование.

При негативных заключениях Верховного Суда парламент должен прекратить процедуру импичмента.

В случае позитивных заключений судов проект постановления об устранении Президента с поста в порядке импичмента принимается не менее чем 338 голосами.

Если парламент не примет постановление, то председатель Рады от имени парламента должен принести извинения Президенту.

Если Рада досрочно прекращает полномочия Президента в связи с устранением его с поста в порядке импичмента, то до избрания нового главы государства его полномочия исполняет председатель парламента.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Президент Владимир Зеленский предложил Раде принять закон об импичменте Президента. Клочко заявил, что Комитет Рады по организации госвласти рассмотрит законопроект об импичменте Президента 6 сентября.