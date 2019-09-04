Комитет Рады по организации госвласти рассмотрит законопроект об импичменте президента 6 сентября, - Клочко

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства в пятницу намерен рассмотреть законопроект "Об импичменте президента".

Об этом Українським Новинам сообщил глава комитета, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Клочко.

"Мы планируем провести комитет в пятницу. Если не будет к тому времени альтернативных (законопроектов по импичменту президента), то мы его рассмотрим, и думаю, рекомендуем включить на следующей неделе в повестку дня пленарного заседания для принятия решения", - сказал он.

По его словам, в ближайших планах комитета рассмотрение 19 законопроектов, 10 из которых были приняты парламентом предыдущего созыва в первом чтении, за основу, но не приняты в целом, и 4 новых законопроекта, определенные президентом как неотложные.

В частности, это законопроект "Об импичменте президента", законопроект "О внесении изменений в законодательство о строительных нормах относительно усовершенствования нормирования в строительстве», законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти", законопроект "О внесении изменений в некоторые законы относительно усовершенствования порядка предоставления админуслуг в сфере строительства и создания единой электронной системы в сфере строительства".

Как сообщали Українські Новини, Зеленский предлагает Раде принять закон об импичменте Президента.

Ранее Верховная Рада восьмого созыва отказалась рассматривать внесенные Президентом Владимиром Зеленским законопроекты об обеспечении избирательных прав военнослужащих на парламентских выборах и об импичменте Президента.