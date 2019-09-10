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10 сентября 2019, вторник, 11:30 257
Силовые структуры 2019-09-10T14:15:03+03:00
Українські Новини
Полиция раскрыла убийство крымскотатарского активиста Аметова

Полиция раскрыла убийство крымскотатарского активиста Аметова

Решат Аметов с ребенком. Фото: Facebook/Крымская солидарность
Решат Аметов с ребенком. Фото: Facebook/Крымская солидарность

Полиция раскрыла убийство крымскотатарского активиста, Героя Украины Решата Аметова и объявила в розыск 3 подозреваемых россиян.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

Установлено, что 3 марта 2014 года на площади у Совета Министров АР Крым в Симферополе 3 мужчин в камуфляжной форме похитили Аметова, который осуществлял одиночный пикет против оккупации полуострова.

В дальнейшем, 15 марта 2014 года, его тело было обнаружено гражданскими лицами в лесополосе возле села Земляничное Белогорского района Крыма. "Несмотря на временное отсутствие доступа к местам совершения преступления, следователям полиции удалось установить поминутную картину перемещения потерпевшего, а также 3 человек, которые непосредственно осуществили похищение Решата Аметова с площади "Совета Министров". Ими оказались 2 бойца "Самообороны Крыма" 1975 и 1986 годов рождения, которые действовали под руководством бывшего военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации Скрипника Евгения Владимировича 1966 года рождения", - сообщает МВД. Имена преступников - Баглюк Александр Николаевич и Руденко Александр Сергеевич.

Также было установлено, что последний после совершения указанного преступления покинул территорию Крыма и участвовал в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований самопровозглашенной "Донецкой народной республики" на Донбассе, где 27 апреля 2014 года в Горловке организовал похищение 3 офицеров спецподразделения Службы безопасности Украины "Альфа".

На данный момент указанным лицам заочно сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений.

В отношении подозреваемых получены соответствующие санкции суда об их задержании.

Кроме того, в отношении Скрипника в военную прокуратуру направлено уведомление о его причастности к совершению похищения и пыток офицеров "Альфы".

Как сообщали Українськi Новини, в мае 2017 года бывший Президент Петр Порошенко присвоил убитому в 2014 году крымскому татарину Решату Аметову звание Героя Украины.

До этого следствием было установлено, что убийца активиста скрывается на Донбассе.

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