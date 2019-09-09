Дом Скрипаля после полутора года восстановлений разрешили продать

Дом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, где он предположительно был отравлен веществом "Новичок", признан безопасным и готовым к выставлению на продажу.

Об этом сообщает Daily Mail.



Дом в течение полутора лет восстанавливали и обеззараживали, его осталось обновить лишь изнутри. Скрипалю предложили продать его властям или найти покупателя самому.

В совете графства Уилтшир не хотят, чтобы здание превратилось в туристическую достопримечательность и заявили о готовности выкупить его. По некоторым данным, самому Скрипалю рекомендовали не возвращаться в помещение из опасений за его безопасность. По заверению Лондона, мужчина жив и сейчас находится в одном из секретных укрытий.





Как сообщали Українські Новини, в Великобритании отравили бывшего российского шпиона.



Стало известно, что российский экс-шпион Скрипаль мог быть отравлен у себя дома.



Также сообщалось, что в пиццерии, где обедал Скрипаль, нашли следы ядовитого вещества.



В МІ5 подозревают Россию в попытке убийства своего экс-шпиона в Великобритании.



