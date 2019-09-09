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09 вересня 2019, понеділок, 21:37 30
Зовнішня політика 2019-09-10T01:00:02+03:00
Українські Новини
У Конгресі США почали розслідувати тиск Трампа і Джуліані на політиків України

У Конгресі США почали розслідувати тиск Трампа і Джуліані на політиків України

Три комітети Палати представників Конгресу США заявили в понеділок, що почали "широкомасштабне розслідування повідомлень про те, що президент Дональд Трамп, його адвокат Руді Джуліані і, можливо, інші чинили тиск на уряд України, щоб схилити його до сприяння кампанії з переобрання Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Представник демократів, який очолює комітети з питань розвідки, спостереження і закордонних справах Палати звернувся до Білого дому і Державного департаменту з проханням надати інформацію про те, що вони назвали спробами "маніпулювати українським правосуддям".

Трамп і деякі інші республіканці раніше питали, чи не було конфлікту інтересів у тому, що Хантер Байден, син колишнього віце-президента-демократа Джо Байдена, нині кандидата в президенти, був членом правління української газової компанії Burisma, членів якої звинувачують в ухилянні від сплати податків.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Дональд Трамп намагається змусити президента України Володимира Зеленського втрутитися в президентські вибори в США, які мають відбутися в 2020 році.

У свою чергу Зеленський побоюється, що його можуть втягнути в американський внутрішньополітичний конфлікт.

Тим часом Зеленський відвідає США для участі в Генасамблеї ООН і зустрічі з Трампом 23 вересня.

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