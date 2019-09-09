Рэпер Серега намерен получить гражданство Украины

Белорусский рэпер Сергей Пархоменко, известный под псевдонимом Серега, хочет получить гражданство Украины. Об этом сообщает "Страна".\r\nТакое заявление рэп-исполнитель сделал в эфире шоу "Танцы со звездами".\r\n"Я недавно принял решение получить украинский паспорт", - сказал он.\r\nСерега сказал, что ему здесь хорошо.\r\nОтмечается, что в Украине он встретил женщину, которая родила ему двоих детей. Также здесь живет его дядя, с которым артист хотел бы наладить отношения.\r\nСейчас Серега имеет бессрочный вид на жительство Украины.\r\nМузыкант известен такими композициями, как "Черный бумер", "Король ринга", "Возле дома твоего" .Как сообщали Українські Новини, иностранцы-добровольцы смогут получать гражданство Украины по упрощенной процедуре.Также стало известно, что гражданство Украины в 2018 прекратили в 6 раз больше лиц, чем получили.\r\nПорошенко прекратил украинское гражданство почти 5,2 тыс. лиц в 2017 году, 7,3 тыс. - в 2016, 5,8 тыс. - в 2015 и 4,6 тыс. - в 2014 (со времени вступления в должность Президента). Принимал в гражданство Украины в 2016 и 2017 годах Порошенко также менее чем по 1 тыс. лиц, среди которых было больше всего россиян - 270 в целом.