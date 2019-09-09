Рэпер Серега намерен получить гражданство Украины

Белорусский рэпер Сергей Пархоменко, известный под псевдонимом Серега, хочет получить гражданство Украины. Об этом сообщает "Страна".

Такое заявление рэп-исполнитель сделал в эфире шоу "Танцы со звездами".

"Я недавно принял решение получить украинский паспорт", - сказал он.

Серега сказал, что ему здесь хорошо.

Отмечается, что в Украине он встретил женщину, которая родила ему двоих детей. Также здесь живет его дядя, с которым артист хотел бы наладить отношения.

Сейчас Серега имеет бессрочный вид на жительство Украины.

Музыкант известен такими композициями, как "Черный бумер", "Король ринга", "Возле дома твоего" .



Как сообщали Українські Новини, иностранцы-добровольцы смогут получать гражданство Украины по упрощенной процедуре.



Также стало известно, что гражданство Украины в 2018 прекратили в 6 раз больше лиц, чем получили.

Порошенко прекратил украинское гражданство почти 5,2 тыс. лиц в 2017 году, 7,3 тыс. - в 2016, 5,8 тыс. - в 2015 и 4,6 тыс. - в 2014 (со времени вступления в должность Президента). Принимал в гражданство Украины в 2016 и 2017 годах Порошенко также менее чем по 1 тыс. лиц, среди которых было больше всего россиян - 270 в целом.