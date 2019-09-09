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09 сентября 2019, понедельник, 19:05 179
Верховная Рада и партии 2019-09-09T20:15:02+03:00
Українські Новини
Раде рекомендуют принять законопроект о лишении депутатских выплат в случае прогулов

Раде рекомендуют принять законопроект о лишении депутатских выплат в случае прогулов

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента рекомендует Раде принять за основу и в целом законопроект №1035-2 о лишении парламентариев выплат, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска пленарных заседаний и заседаний комитетов.

Соответствующее решение принято на заседании комитета в понедельник, передают Українські Новини.

Комитет рекомендует включить данный законопроект в повестку дня 2-й сессии парламента и по результатам рассмотрения в 1-м чтении принять за основу и в целом.

За соответствующее решение проголосовало 6 из 11 членов комитета.

Авторами законопроекта указаны депутаты от фракции партии "Слуга народа" в Раде Людмила Марченко и Оксана Гринчук.

Законопроектом предлагается лишать парламентариев выплат, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае их отсутствия без уважительных причин в течение 1 месяца более чем на 1/3 пленарных заседаний или половине заседаний комитета, членом которого является депутат.

При этом решение о лишении депутата соответствующих выплат принимается председателем парламента по результатам решения профильного комитета на основании данных электронной регистрации.

Кроме этого, законопроектом предусмотрена регистрация депутата методом нажатия кнопки "за" в зале заседаний парламента.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский предлагает Раде лишать депутатов мандатов за прогулы и кнопкодавство.

Тем временем Рада просит КС оценить конституционность законопроекта о лишении депутатов мандатов за прогулы.

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