Раде рекомендуют принять законопроект о лишении депутатских выплат в случае прогулов

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента рекомендует Раде принять за основу и в целом законопроект №1035-2 о лишении парламентариев выплат, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска пленарных заседаний и заседаний комитетов.\r\nСоответствующее решение принято на заседании комитета в понедельник, передают Українські Новини.\r\nКомитет рекомендует включить данный законопроект в повестку дня 2-й сессии парламента и по результатам рассмотрения в 1-м чтении принять за основу и в целом.\r\nЗа соответствующее решение проголосовало 6 из 11 членов комитета.\r\nАвторами законопроекта указаны депутаты от фракции партии "Слуга народа" в Раде Людмила Марченко и Оксана Гринчук.\r\nЗаконопроектом предлагается лишать парламентариев выплат, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае их отсутствия без уважительных причин в течение 1 месяца более чем на 1\/3 пленарных заседаний или половине заседаний комитета, членом которого является депутат.\r\nПри этом решение о лишении депутата соответствующих выплат принимается председателем парламента по результатам решения профильного комитета на основании данных электронной регистрации.\r\nКроме этого, законопроектом предусмотрена регистрация депутата методом нажатия кнопки "за" в зале заседаний парламента.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский предлагает Раде лишать депутатов мандатов за прогулы и кнопкодавство.\r\nТем временем Рада просит КС оценить конституционность законопроекта о лишении депутатов мандатов за прогулы.