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09 вересня 2019, понеділок, 15:32 19
Транспорт 2019-09-09T23:45:07+03:00
Українські Новини
У Києві поліція затримала мінувальника станції метро

У Києві поліція затримала мінувальника станції метро

У неділю 8 вересня поліція затримала правопорушника, який повідомив неправдиву інформацію про замінування. Ним виявився місцевий житель. Про це повідомляє Нацполіція.

Згідно з повідомленням, 8 вересня, в неділю, в поліцію надійшло повідомлення про закладену вибухівку на станції метро "Почайна". На місце події виїхали фахівці вибухотехніки, слідчо-оперативна група, кінологи з собакою і пожежники. Фахівці провели огляд і не виявили вибухонебезпечних речовин або предметів.

В подальшому правоохоронці провели розслідування і встановили особу,яка зробила помилковий дзвінок. Ним виявився 56-річний киянин.

Поліція затримала минировщка метро. Фото:Поліція затримала минировщка метро. Фото:"Нацполіція"

Чоловік аргументував свій вчинок тим, що на касі метро йому не продали жетон, оскільки у нього не вистачало грошей. В результаті, чоловік, перебуваючи в стані сп'яніння, вирішив помститися працівникам метрополітену і "замінував" об'єкт.

За цим фактом слідчі управління поліції в метрополітені почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу Чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі.

Як повідомляли Українські Новини, 7 вересня поточного року, комунальне підприємство "Київський метрополітен" закривало станцію "Почайна" через повідомлення про мінування.

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