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09 сентября 2019, понедельник, 12:34 53
Происшествия 2019-09-09T12:34:58+03:00
Українські Новини
В Житомире напали на группу инкассаторов, ранен полицейский

В Житомире напали на группу инкассаторов, ранен полицейский

Полицейский ранен в результате вооруженного нападения группы неизвестных на инкассаторов в Житомире.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"9 сентября около 10:00 в г. Житомир произошло вооруженное нападение группы неизвестных на полицейских группы физической охраны Управления полиции охраны в Волынской области. По сообщению о происшествии сразу были подняты по тревоге соответствующие подразделения полиции области, а на территории региона введен оперативный план "Сирена". Продолжаются мероприятия по розыску и задержанию опасных нападающих", - сказано в нем.

Около 10:00 в полицию поступило сообщение о вооруженном нападении неизвестных на полицейских охраны на одной из улиц областного центра. Предварительно установлено, что при перемещении денег из магазина в специальный автомобиль на одного из полицейских группы физической охраны было совершено нападение неизвестных с применением огнестрельного оружия.

Полицейский успел обезопасить сумку с деньгами, закинув ее в салон бронированного автомобиля.

Сразу же после этого другой полицейский заблокировал машину изнутри.

В результате стрельбы полицейский группы физической охраны получил ранение в ногу.

Он доставлен в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Нападавшие с места происшествия скрылись на автомобиле.

Как сообщали Українськi Новини, Военная прокуратура Харьковского гарнизона передала в суд обвинение 5 человек, в том числе сотрудника Службы безопасности Украины, в покушении на главного врача госпиталя ветеранов войны в Киеве и в серии вооруженных разбойных нападений на инкассаторские автомобили и завладении 10 млн гривен в Харьковской области.

В апреле полиция заявила о задержании 5 подозреваемых в серии ограблений инкассаторов в Харькове.

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