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09 сентября 2019, понедельник, 10:46 141
Президент 2019-09-09T12:45:02+03:00
Українські Новини
Если Зеленский начнет использовать правоохранительную систему в своих интересах, он станет как Порошенко, -  С

Если Зеленский начнет использовать правоохранительную систему в своих интересах, он станет как Порошенко, -  Святаш

Дмитрий Святаш. Фото: antikor.com.ua
Дмитрий Святаш. Фото: antikor.com.ua

Бывший депутат Верховной Рады Дмитрий Святаш считает, что если президент Владимир Зеленский начнет использовать правоохранительную систему в своих интересах, то он превратится в экс-президента Петра Порошенко.

Об этом политик заявил в интервью Українським Новинам.

По его словам, сегодня в Украине для Зеленского сложилась «идеальная картинка», поскольку у него в руках сконцентрированы все рычаги власти и от того, как он будет использовать власть, во многом будет зависеть, оправдает ли он ожидания людей.

«Если сегодня новый генпрокурор, Офис Президента и сам Президент пойдут по пути использования правоохранительной системы для решения всех своих проблем, то он просто станет Порошенко, но чуть пониже и с другим тембром голоса. А Рябошапка станет на место Луценко. Вот такой посыл есть», - считает Святаш.

По его словам Офис Президента не должен быть «теневым Кабмином», как это было при предыдущей власти, поскольку запрос в обществе был на то, чтобы суды не использовались для политической расправы, чтобы СБУ не использовалась как орган политического сыска.

«За предыдущие 5 лет были созданы такие государственные институты, которые, фактически, узаконили схемы рейдерства, казавшиеся еще лет 10 назад просто немыслимыми… Например, такой орган, как АРМА (Нацагентство по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений). Ни один рейдерский захват невозможен без участия судов, прокуратуры, СБУ или Нацполиции», - сказал Святаш.

В то же время политик убежден, что если общество увидит, что в оппозиции быть безопасно, то будет появляться самосознание и альтернативная точка зрения, а развитие общества – это всегда конкуренция идей: «Оппозиция – не враг обществу. Отношение к другой точке зрения – это показатель. И только на выборах можно понять, какая из разных точек зрения будет доминировать», - подытожил политик.

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