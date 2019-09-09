Что может обойтись украинцам в одну гривну: список дешевых покупок

Уже скоро в Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен после того, как металлическую гривну и две гривны ввели в оборот. Два десятилетия назад за гривну можно было купить пакет молока, картофель, батон, мороженое. Журналисты "Сегодня" выяснили, можно еще что-то приобрести за такую сумму.\r\nПосетители столичного рынка не верят, что этих денег может на что-то хватить.\r\n"Упаковка из десяти коробков спичек сейчас стоит 3,5 грн, конверт – я даже не знаю, сколько стоит. Газета стоит пять гривен", – говорит одна из опрошенных киевлянок.\r\nДругой житель столицы отмечает, что на восемь гривен можно купить талончик или жетончик.\r\n"Вряд ли за гривну что-то можно приобрести", – говорит еще одна киевлянка.\r\nНо журналисты все же попробовали что-то приобрести именно за одну гривну. Сначала отправились в магазин канцтоваров.\r\n"Три конвертика можно купить, вот такие, без марки", – говорит продавщица.\r\nДалее – попробовали купить еды. Продавщица на рынке кладет на весы одну маленькую грушу. На нее денег хватает. Существуют ли другие продукты, которые можно купить за такую сумму? Оказалось, что можно купить яйцо. А вот мясной отдел пришлось покинуть с пустыми руками.\r\nНо в конце концов был найден десерт за гривну. Это четыре сушки.\r\nТаким образом, за одну гривну в 2019 году можно купить: одну грушу, одно яйцо, четыре бублика или три конверта без марки.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Украине вошли в оборот банкноты номиналом 500 грн с подписью Смолия.\r\nТем временем гривна резко укрепилась после выходных.