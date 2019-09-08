Мужчина во Львове пытался украсть бутылку водки, попался и умер

Мужчина во Львове украл бутылку водки и умер на месте преступления.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передают Українські Новини.

Отмечается, что это произошло 8 сентября в 12:30 на ул. Кульпарковской,126.

"Мужчина украл водку, его поймали работники и вызвали полицию, и когда продавщица решила, что не нужно давать ход делу, он вышел, так и не выпив, из магазина и умер. Либо от того, что перенервничал, либо от того, что не получил "порцию", - написал он.

На место события прибыли полицейские.

Другие детали не сообщаются.

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