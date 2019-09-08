Мужчина во Львове пытался украсть бутылку водки, попался и умер

Мужчина во Львове украл бутылку водки и умер на месте преступления.\r\nОб этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передают Українські Новини.\r\nОтмечается, что это произошло 8 сентября в 12:30 на ул. Кульпарковской,126.\r\n"Мужчина украл водку, его поймали работники и вызвали полицию, и когда продавщица решила, что не нужно давать ход делу, он вышел, так и не выпив, из магазина и умер. Либо от того, что перенервничал, либо от того, что не получил "порцию", - написал он.\r\nНа место события прибыли полицейские.\r\nДругие детали не сообщаются.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Великобритании представили чернобыльскую водку.\r\nКабмин повысил минимальные цены на все алкогольные напитки.