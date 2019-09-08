подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.35 27.95
˟
08 сентября 2019, воскресенье, 17:29 130
Происшествия 2019-09-08T17:29:21+03:00
Українські Новини
Мужчина во Львове пытался украсть бутылку водки, попался и умер

Мужчина во Львове пытался украсть бутылку водки, попался и умер

Мужчина во Львове украл бутылку водки и умер на месте преступления.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передают Українські Новини.

Отмечается, что это произошло 8 сентября в 12:30 на ул. Кульпарковской,126.

"Мужчина украл водку, его поймали работники и вызвали полицию, и когда продавщица решила, что не нужно давать ход делу, он вышел, так и не выпив, из магазина и умер. Либо от того, что перенервничал, либо от того, что не получил "порцию", - написал он.

На место события прибыли полицейские.

Другие детали не сообщаются.

Как сообщали Українські Новини, в Великобритании представили чернобыльскую водку.

Кабмин повысил минимальные цены на все алкогольные напитки.

Больше новостей о: Смерть Водка

Архив
Новости
Москалькова не предлагала Украине закрыть дела против обмененных пленных 18:04
Мужчина во Львове пытался украсть бутылку водки, попался и умер 17:29
Минобороны станет акционером "Укроборонпрома", - Данилюк 16:57
12 малых независимых пивоварен создали ассоциацию, чтоб бороться за качество крафтового пива 16:28
Сенцов завел страницу в Twitter 16:01
больше новостей
Королевская заявила о необходимости срочно реанимировать медицину после "убийственной медреформы Супрун" 18:43
В сети нашли несоответствия на видео Гонтаревой из больницы: имя другой пациентки и выключенные аппараты 19:28
Адвокат Валентин Рыбин. Скриншот: Валентин Рыбин/Facebook
Украина исключила из списка на обмен пленными одного россиянина, - адвокат 19:03 Дополнено
Водитель BlaBlaCar Александр Андриенко, изнасиловавший девушку. Фото: Anastasia Lipinska/Facebook
Изнасилование пассажирки BlaBlaCar: водитель называл себя "высшей расой", а кладбище - своей землей 19:34
Кличко с главой Австрийской народной партии Курцем обсудили вызовы, стоящие перед Украиной и ЕС 18:43
больше новостей
Адвокат Валентин Рыбин. Скриншот: Валентин Рыбин/Facebook
Украина исключила из списка на обмен пленными одного россиянина, - адвокат 19:03 Дополнено
Королевская заявила о необходимости срочно реанимировать медицину после "убийственной медреформы Супрун" 18:43
В сети нашли несоответствия на видео Гонтаревой из больницы: имя другой пациентки и выключенные аппараты 19:28
Заместитель Данилюка заработал в 5 раз больше Зеленского за август 07:30
Достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения 14:27
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok