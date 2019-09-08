Минобороны станет акционером "Укроборонпрома", - Данилюк

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявляет, что Министерство обороны станет акционером государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода", передают Українськi Новини.

"На данный момент акционером является Кабинет Министров, моя позиция на самом деле, что Кабмин не может быть акционером, какое-то одно из министерств должно быть акционером. Министерство обороны - это оптимальный вариант, который мы проговорили. Этот вариант также и обеспечивает соответствующую связь с Президентом", - сказал Данилюк.

По его мнению, оптимальным решением является реорганизация концерна в модель холдинга с наличием наблюдательного совета.

Также Данилюк отметил, что на данный момент новоназначенный генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус формирует новую команду, которая понимает, как выстроить процессы реформирования концерна.

Как сообщали Українськi Новини, 30 августа Зеленский назначил гендиректором "Укроборонпрома" бывшего министра экономического развития и торговли Украины Абромавичуса.

"Укроборонпром" создан в декабре 2010 года, в его состав входит 105 предприятий военно-промышленного комплекса.