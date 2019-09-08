12 малых независимых пивоварен создали ассоциацию, чтоб бороться за качество крафтового пива

В воскресенье, 08.09.2019 состоялась встреча инициативной группы и учреждение бизнес-ассоциации малых независимых пивоварен Украины. 12 пивоварен стали основателями. Об этом сообщает в Facebook Александр Шаталов, представитель гуцульской пивоварни "Ципа" (с. Квасы, Закарпатье).

"Критерии для участия в ассоциации:

- независимость

- объём производства до 5 млн литров в год

- лицензия на производство пива в Украине

- общие ценности: качество, натуральность, разнообразие, эксперименты, открытость", - сообщил Шаталов.

В состав совета директоров ассоциации вошли:

- Vasyl Mikulin (VARVAR)

- Yuri Zastavny (PRAVDA)

- Дмитрий Некрасов (FDB)

- Євген Депутат (ReBrew)

- Александр Шаталов (Ципа)

В число основателей также вошли такие фирмы, как: Pravda, Varvar, Ципа, FDB, Кумпель, Rebrew, KF, Ten Men, Underwood, Did, Гонзо, Bierwelle.

Как сообщали Українські Новини, украинское пиво больше всего пьют в Молдове, Беларуси и Алжире.

Украинцы выпивают за год в три раза меньше пива, чем чехи.