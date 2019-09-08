12 малых независимых пивоварен создали ассоциацию, чтоб бороться за качество крафтового пива

В воскресенье, 08.09.2019 состоялась встреча инициативной группы и учреждение бизнес-ассоциации малых независимых пивоварен Украины. 12 пивоварен стали основателями. Об этом сообщает в Facebook Александр Шаталов, представитель гуцульской пивоварни "Ципа" (с. Квасы, Закарпатье).\r\n"Критерии для участия в ассоциации:- независимость- объём производства до 5 млн литров в год- лицензия на производство пива в Украине- общие ценности: качество, натуральность, разнообразие, эксперименты, открытость", - сообщил Шаталов.\r\nВ состав совета директоров ассоциации вошли:- Vasyl Mikulin (VARVAR)- Yuri Zastavny (PRAVDA)- Дмитрий Некрасов (FDB)- Євген Депутат (ReBrew)- Александр Шаталов (Ципа)\r\nВ число основателей также вошли такие фирмы, как: Pravda, Varvar, Ципа, FDB, Кумпель, Rebrew, KF, Ten Men, Underwood, Did, Гонзо, Bierwelle.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, украинское пиво больше всего пьют в Молдове, Беларуси и Алжире.\r\nУкраинцы выпивают за год в три раза меньше пива, чем чехи.