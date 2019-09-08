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08 сентября 2019, воскресенье, 16:28 92
Политика 2019-09-08T16:29:31+03:00
Українські Новини
12 малых независимых пивоварен создали ассоциацию, чтоб бороться за качество крафтового пива

12 малых независимых пивоварен создали ассоциацию, чтоб бороться за качество крафтового пива

В воскресенье, 08.09.2019 состоялась встреча инициативной группы и учреждение бизнес-ассоциации малых независимых пивоварен Украины. 12 пивоварен стали основателями. Об этом сообщает в Facebook Александр Шаталов, представитель гуцульской пивоварни "Ципа" (с. Квасы, Закарпатье).

"Критерии для участия в ассоциации:

- независимость
- объём производства до 5 млн литров в год
- лицензия на производство пива в Украине
- общие ценности: качество, натуральность, разнообразие, эксперименты, открытость", - сообщил Шаталов.

В состав совета директоров ассоциации вошли:
- Vasyl Mikulin (VARVAR)
- Yuri Zastavny (PRAVDA)
- Дмитрий Некрасов (FDB)
- Євген Депутат (ReBrew)
- Александр Шаталов (Ципа)

В число основателей также вошли такие фирмы, как: Pravda, Varvar, Ципа, FDB, Кумпель, Rebrew, KF, Ten Men, Underwood, Did, Гонзо, Bierwelle.

Как сообщали Українські Новини, украинское пиво больше всего пьют в Молдове, Беларуси и Алжире.

Украинцы выпивают за год в три раза меньше пива, чем чехи.

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