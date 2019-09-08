подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.35 27.95
˟
08 сентября 2019, воскресенье, 11:43 337
Происшествия 2019-09-08T13:30:02+03:00
Українські Новини
Выехал на встречную: турчанка и трое украинцев погибли в масштабном ДТП под Запорожьем

Выехал на встречную: турчанка и трое украинцев погибли в масштабном ДТП под Запорожьем

Смертельное ДТП под Запорожьем
Смертельное ДТП под Запорожьем

4 человека, в том числе гражданка Турции, погибли и еще 4 госпитализированы в ночь на воскресенье в результате столкновения легковых автомобилей на трассе "Харьков - Симферополь" в Мелитопольском районе Запорожской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции в области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, 8 сентября около 01:30 на 403 километре трассы автомобиль Fiat Doblo выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с ВАЗ-2104.

В результате водитель ВАЗа и 2 женщины-пассажира, среди которых была гражданка Турции 1963 года рождения, погибли на месте аварии.

Смертельное ДТП.Смертельное ДТП.

Водитель Fiat - военнослужащий Вооруженных сил Украины 1984 года рождения, от полученных травм скончался в больнице.

4 пассажира ВАЗа - 2 детей и 2 граждан Турции, госпитализированы.

Полиция начала расследование.

Как сообщали Українськi Новини, немец погиб и 13 человек госпитализированы из-за ДТП во Львовской области.

 

Больше новостей о: смертельное ДТП ДТП с авто ДТП с пострадавшими

Архив
Новости
МИД призывает международное сообщество усилить давление на РФ из-за "выборов" в Крыму 13:17
Погиб разведчик: СМИ раскрыли детали вывоза Цемаха из Донецка 12:45
ГФС выписала уже 200 протоколов: евробляхеров пока еще штрафуют 12:15
Смертельное ДТП под Запорожьем
Выехал на встречную: турчанка и трое украинцев погибли в масштабном ДТП под Запорожьем 11:43
Поет Джейми Каллум, фото: Варвара Квитка
Roshen в день обмена пленными с размахом отпраздновал свое 23-летие под Киевом 11:15
больше новостей
Королевская заявила о необходимости срочно реанимировать медицину после "убийственной медреформы Супрун" 18:43
В сети нашли несоответствия на видео Гонтаревой из больницы: имя другой пациентки и выключенные аппараты 19:28
Адвокат Валентин Рыбин. Скриншот: Валентин Рыбин/Facebook
Украина исключила из списка на обмен пленными одного россиянина, - адвокат 19:03 Дополнено
Команда Зеленского готовит всеобщую проверку: будут отбирать пенсии и льготы 17:13
Водитель BlaBlaCar Александр Андриенко, изнасиловавший девушку. Фото: Anastasia Lipinska/Facebook
Изнасилование пассажирки BlaBlaCar: водитель называл себя "высшей расой", а кладбище - своей землей 19:34
больше новостей
Украинские дорожные компании объединились в Национальную ассоциацию 14:58
Адвокат Валентин Рыбин. Скриншот: Валентин Рыбин/Facebook
Украина исключила из списка на обмен пленными одного россиянина, - адвокат 19:03 Дополнено
Королевская заявила о необходимости срочно реанимировать медицину после "убийственной медреформы Супрун" 18:43
В сети нашли несоответствия на видео Гонтаревой из больницы: имя другой пациентки и выключенные аппараты 19:28
Задержание боевика ДНР, охранявшего обломки самолета МН17. Фото: скриншот видео Госпогранслужбы
Еще один свидетель катастрофы МН17 освобожден от тюрьмы 17:43 Видео
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok