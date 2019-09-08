Выехал на встречную: турчанка и трое украинцев погибли в масштабном ДТП под Запорожьем

4 человека, в том числе гражданка Турции, погибли и еще 4 госпитализированы в ночь на воскресенье в результате столкновения легковых автомобилей на трассе "Харьков - Симферополь" в Мелитопольском районе Запорожской области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции в области, передают Українськi Новини.\r\nПо данным ведомства, 8 сентября около 01:30 на 403 километре трассы автомобиль Fiat Doblo выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с ВАЗ-2104.\r\nВ результате водитель ВАЗа и 2 женщины-пассажира, среди которых была гражданка Турции 1963 года рождения, погибли на месте аварии.\r\n\r\nСмертельное ДТП.\r\nВодитель Fiat - военнослужащий Вооруженных сил Украины 1984 года рождения, от полученных травм скончался в больнице.\r\n4 пассажира ВАЗа - 2 детей и 2 граждан Турции, госпитализированы.\r\nПолиция начала расследование.\r\nКак сообщали Українськi Новини, немец погиб и 13 человек госпитализированы из-за ДТП во Львовской области.\r\n