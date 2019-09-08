Выехал на встречную: турчанка и трое украинцев погибли в масштабном ДТП под Запорожьем

4 человека, в том числе гражданка Турции, погибли и еще 4 госпитализированы в ночь на воскресенье в результате столкновения легковых автомобилей на трассе "Харьков - Симферополь" в Мелитопольском районе Запорожской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции в области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, 8 сентября около 01:30 на 403 километре трассы автомобиль Fiat Doblo выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с ВАЗ-2104.

В результате водитель ВАЗа и 2 женщины-пассажира, среди которых была гражданка Турции 1963 года рождения, погибли на месте аварии.

Смертельное ДТП.

Водитель Fiat - военнослужащий Вооруженных сил Украины 1984 года рождения, от полученных травм скончался в больнице.

4 пассажира ВАЗа - 2 детей и 2 граждан Турции, госпитализированы.

Полиция начала расследование.

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