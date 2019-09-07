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07 вересня 2019, субота, 08:17 32
Зовнішня політика 2019-09-07T23:15:05+03:00
Українські Новини
Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США, - ЗМІ

Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США, - ЗМІ

Дональд Трамп Скріншот twitter.com/CNN
Дональд Трамп Скріншот twitter.com/CNN

Президент США Дональд Трамп намагається змусити президента України Володимира Зеленського втрутитися в президентські вибори в США, які мають відбутися в 2020 році. При цьому Зеленський побоюється, що його можуть втягнути в американський внутрішньополітичний конфлікт.

Про це йдеться в матеріалі Washington Post, пише "Українська правда"

За версією видання, Володимир Зеленський має сприяти розвитку розслідування, відкритого в Україні щодо суперника Трампа з президентської гонки — Джо Байдена. Також повідомляється, що перегляд військової допомоги для України, був спробою шантажу українського лідера.

Особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані, який зустрічався з близьким партнером українського президента, порадив новообраному уряду відновити розслідування проти Джо Байдена і його сина.

Як повідомляли Українські Новини, зустріч Трампа і Зеленського у Польщі не відбудеться через ураган "Доріан".

Тим часом 77-річний сенатор від демократів Берні Сандерс заявив, що має намір балотуватися на пост президента США в 2020 році.

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