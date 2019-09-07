Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп намагається змусити президента України Володимира Зеленського втрутитися в президентські вибори в США, які мають відбутися в 2020 році. При цьому Зеленський побоюється, що його можуть втягнути в американський внутрішньополітичний конфлікт.\r\nПро це йдеться в матеріалі Washington Post, пише "Українська правда"\r\nЗа версією видання, Володимир Зеленський має сприяти розвитку розслідування, відкритого в Україні щодо суперника Трампа з президентської гонки — Джо Байдена. Також повідомляється, що перегляд військової допомоги для України, був спробою шантажу українського лідера.\r\nОсобистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані, який зустрічався з близьким партнером українського президента, порадив новообраному уряду відновити розслідування проти Джо Байдена і його сина.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, зустріч Трампа і Зеленського у Польщі не відбудеться через ураган "Доріан".\r\nТим часом 77-річний сенатор від демократів Берні Сандерс заявив, що має намір балотуватися на пост президента США в 2020 році.