Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп намагається змусити президента України Володимира Зеленського втрутитися в президентські вибори в США, які мають відбутися в 2020 році. При цьому Зеленський побоюється, що його можуть втягнути в американський внутрішньополітичний конфлікт.

Про це йдеться в матеріалі Washington Post, пише "Українська правда"

За версією видання, Володимир Зеленський має сприяти розвитку розслідування, відкритого в Україні щодо суперника Трампа з президентської гонки — Джо Байдена. Також повідомляється, що перегляд військової допомоги для України, був спробою шантажу українського лідера.

Особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані, який зустрічався з близьким партнером українського президента, порадив новообраному уряду відновити розслідування проти Джо Байдена і його сина.

Як повідомляли Українські Новини, зустріч Трампа і Зеленського у Польщі не відбудеться через ураган "Доріан".

Тим часом 77-річний сенатор від демократів Берні Сандерс заявив, що має намір балотуватися на пост президента США в 2020 році.